DTSO’dan, Erbil ve Duhok TSO’ya Destek

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılında firmaları yönlendirilebileceği hedef pazarlar listesinden Irak ve İsrail’i çıkarmasına ilişkin de açıklamada bulundu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil ve Duhok TSO’ya gönderdiği destek yazısında, İran’ın saldırılarından kaynaklı Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odalarının İran ile ticari ve ekonomi ilişkilerini askıya alma ve yatırımcılarına yaptığı boykot çağrısını haklı bulduklarını söyledi. Kaya “Boykot kararı nedeni ile Kürdistan Bölgesel Yönetiminde oluşacak ihtiyaçlar için firmalarımızla birlikte her türlü desteği vermeye hazırız. Diyarbakır olarak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki kardeşlerimizin ve iş insanlarımızın, boykot kararından sonra mağduriyet yaşamamaları ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü adım atmaya hazır ve yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın 2024 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesinden Irak ve İsrail'in çıkarılmasına ilişkinde açıklamalarda bulunan Mehmet Kaya “Bu iki ülkenin toplam ihracat rakamı 14 milyar 855 milyon dolardır. Sadece bu iki ülkenin 2023 yılının toplam ihracat rakamı, toplam ihracat rakamının yaklaşık %6 sına denk gelmektedir. Türkiye genelinde 81 ilin 76’sı Irak’a, 68’i İsrail’e ihracat yapmaktadır. Irak 9 milyar 755 milyon dolar Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 5’inci ülke, İsrail ise 5 milyar 95 milyon dolar ile 13’üncü ülkedir. Bu iki ülkenin 2023 yılı ihracat verilerine baktığımızda hedef ülkeler listesinden çıkarılmasının doğru bir karar olmadığını görmekteyiz” dedi.

Yerelde Diyarbakır'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2023 yılı ihracat verileni incelediğinde Kanuni Merkezler bazında toplam yapmış olduğu ihracatı 231 milyon dolar olduğuna ifade eden Kaya, " Bunun 113 milyon 380 bin dolarlık kısmı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Irak’a yapılmıştır. Bu da ilimiz toplam ihracatının yaklaşık % 50 sine tekabül etmektedir. İsrail’e ise yapılan toplam ihracat 9 milyon 878 bin dolardır. Başta ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için bu denli önemli iki ülkenin hedef ülkesine dahil edilmesi en büyük temennimizdir.Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile sınırlarımız var. Çok sayıda büyük Türk şirketi orada faaliyet yürütüyor. Hangi sebeple olursa olsun hedef ülkeler listesinden çıkarılmaları yanlış bir karardır” ifadesini kullandı.

Mehmet Kaya son olarak Diyarbakır ve ülke ticaretinin gelişmesi açısından büyük önem taşıyan bu iki ülkenin tekrar hedef ülkeler listesine alınmasını gerektiğinin altını çizdi.