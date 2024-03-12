UTİYAP’ın ilk rotası Kuzey Makedonya ve Kosova oldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması amacıyla başta KOBİ’ler olmak üzere firmaları dünya pazarlarına açmak için Bursa’da kurulan Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırım Platformu Derneği (UTİYAP), ilk iş gezisini Kuzey Makedonya ve Kosova’ya düzenledi. UTİYAP’ın Türk İhracat ailesinin yeni bireyi olarak, ihracatta özel sektöre yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıktığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kula, “Türkiye’nin cari açığının kapanması için tek çaremiz ihracatın artırılması. Bu yüzden ihracat konusunda bir seferberlik var” dedi. UTİYAP’ın ihracat odaklı çalışmalar gerçekleştireceğini söyleyen Ömer Kula, bu kapsamda ilk iş gezisini geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya ve Kosova’ya gerçekleştirdiklerini söylerken “Bu iki ülke de potansiyel AB üyesi. Ortak tarihi bağlara sahibiz. Görüştüğümüz her kurumdan gerek dış ticaret, gerekse de yatırım anlamında davetler aldık. UTİYAP’la bu yönde işbirliğine açık olduklarını ifade ettiler” diye konuştu.

UTİYAP Başkanı Ömer Kula, iş gezisinde yapılan temaslar sonucunda ilk olarak enerji sektöründe bir ihracat bağlantısının yapıldığını, zamanla ihracatın milyon euroları bulacağını ifade etti.