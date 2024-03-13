“Yenişehir’in ihtiyaçlarını önceledik”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Cumhur İttifakı’nın Yenişehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen MHP’li Belediye Başkanı Davut Aydın, yeni döneme dair 9 ana başlıkta hazırladığı projelerini kamuoyuyla paylaştı. Yenişehir’de birçok proje, yatırım ve hizmete imza attıklarını anımsatan Davut Aydın, “2019 seçimleri öncesinde dile getirdiğimiz 16 projenin sayısını, dönem sonu itibariyle yeni proje ve yatırımlarla birlikte 42’ye çıkardık. 5 yıllık icraat döneminde ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür sanata, tarihi restorasyon çalışmalarından ekonomiye her başlıkta Yenişehir’in ihtiyaç duyduğu hizmet ve yatırımlara öncelik verdik. Tarla ve pazar arasında açılan fiyat makası sorununa Yenişehir’de örnek bir projeyle çözüm ürettik. 5 kooperatifimizi bir araya getirerek, çatı bir yapı kurduk. Ardından biber halinde BEBKA’dan aldığımız destekle bir paketleme ve soğuk hava deposu hayata geçirdik. Sonrasında çiftçimizin ürününü, aracıları devreden çıkararak direkt market raflarına pazarlama faaliyetine geçtik ve başardık. Çiftçimiz alın terinin karşılığını aldı, tüketicimiz sebze ve meyveye daha uygun fiyata ulaşma imkânı buldu. Şimdi ise bu örnek çalışmayı daha büyük bir yatırımla taçlandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 yıllığına yap işlet devret modeliyle gerçekleştirdiğimiz soğuk hava ve paketleme tesisi ihalesini kazanan ulusal bir zincir market firması, tam 1 milyar liralık yatırımla ilçemize devasa bir tesis kazandıracak. Hafriyat çalışmaları tamamlandığında 40 bin metrekarelik arazide, 25 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesis, 500 vatandaşımıza istihdam kapısı olacak” diye konuştu.



Davut Aydın yeni dönemdeki önemli projelerini ise Yenişehir hayvan barınağı, Yenişehir kültür sanat-sinema merkezi, Cihadiye kır düğün salonu, her mahalleye acil durum konteyneri, Yenişehir öğretmen konuk evi, Yenişehir tır parkı projesi, Kozdere macera park ve sosyal tesis projesi, Yenişehir kent müzesi, dört kapı Yenişehir projesi, Gökbayrak doğal yaşam merkezi, Yenişehir tarım-hayvancılık fuarı, ceviz kurutma-boylama tesisi projesi, Yenişehir fide-tohum üretim merkezi, Yenişehir TMO silosu-lisanslı depoculuk projesi, tarım-hayvancılık makine ekipman desteği, Yenişehir can suyu tarım üretim-pazarlama kooperatifi, yerel/ulusal sebze-meyve hallerinde işletmecilik olarak sıraladı.