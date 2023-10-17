Yerel yönetimlerin gündemi ‘tek sağlık, tek gezegen, tek toplum’

Ömer Faruk Çiftçi

Mardin - Sağlıklı Kentler Birliği 40. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerden temsilcilerin katılımıyla Mardin'de gerçekleştirildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, sağlıklı kentlerin, sadece binaların değil, aynı zamanda insanların da sağlığını, huzurunu ve refahını merkeze alan şehir planlaması ve yönetimini ifade ettiğini söyledi. Vali Akkoyun, “Vatandaşlarımızın, her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirerek kamu çalışmalarında sürdürülebilir çözümler üreterek sağlıklı kentler oluşturabilmek nihai hedeflerimiz arasındadır. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile sağlıklı bir dünya için şehirlerimizi akıllı, yeşil, dirençli ve emniyetli birer yaşam merkezleri haline getirmek sorumluluk ve görev alanımız içinde yer aldığını unutmuyoruz. Bu hususlar hepimiz için azami derecede önemlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehirlerle beraber, gönülleri de hep birlikte el ele ihya ve inşa ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı her alanda olduğu gibi şehirciliğin ve belediyeciliğin de yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz ve hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da belediyeler olarak “gezegen sağlığının” önemini göz önünde bulundurarak sağlıklı şehirler oluşturma yolunda çalışmaları gerektiğini söyledi. Kirliliği azaltan girişimlerin desteklenerek yerel paydaşlarla işbirliği yapılmasını ve toplum ve vatandaşların girişimlerinin önceliklendirilmesinin önemine vurgu yapan Aktaş, “İklim değişikliğinin ve aşırı hava olaylarının insan sağlığına etkisi konusunda farkındalığı arttırmalıyız. Sağlıklı bir dünya için değişime güç vermeliyiz” dedi. Başkan Aktaş, bugün birlik ve beraberlik üzerinde yoğunlaşırken, dünyanın başka bölgelerinde acı olaylar yaşandığını açıkladı. Filistin’e yönelik son dönemde yaşanan saldırıları gördükçe, tek sağlık, tek gezegen, tek toplum temasının ne kadar kritik ve acil olduğunu daha da fazla anladıklarını kaydeden Aktaş, “İnsanlık olarak, tek bir gezegeni paylaşıyoruz. Bu sebeple dünya üzerinde yaşayan her insanın birbirine karşı sorumluluğu var. Filistin’de yaşanan acılar, sadece oradaki insanların değil, bütün insanlığın acısıdır. Dünya artık küçük bir köy. Bugün duyarsız kaldığımız olumsuz bir sürecin ya da destek verdiğimiz olumlu bir durumun hepimizin hayatını etkileyeceğini unutmamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanına, siyasi parti başkanlarımıza konuyla alakalı gösterdikleri duyarlılık için çok teşekkür ediyorum. Temennimiz, İsrail ve Filistin cephesinde kalıcı barışın sağlanması, Mescid-i Aksa’nın ve Filistinli kardeşlerimizin huzura kavuşmasıdır” diye konuştu.

Aktaş, üye belediyeler olarak Gazze’ye yönelik bir ilaç kampanyası başlatmak ve ilaçların Sağlık Bakanlığı aracılığıyla ulaştırılmasını sağlamayı istediklerini bildirdi. Konuşmaların ardından 7 kategoride düzenlenen 14. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında dereceye giren belediye temsilcilerine ödülleri verildi.