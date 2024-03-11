“Yıldırım, dirençli, yeşil ve teknolojik bir ilçe olacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın en büyük 3 ilçesi içerisinde yer alan Yıldırım’daki görev süresinde özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları ile ön plana çıkan ve Cumhur İttifakı tarafından AK Parti’den yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 2024 seçimleri için vatandaştan oy isteyeceği projelerini açıkladı. Lansmanda 5 yıllık görev sürecinde yaptığı çalışmaları aktararak sözlerine başlayan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım için canla başla çalıştık. Bu şehrin en temel ihtiyaçları için her alanda ciddi atılımlar yaptık ve projeler geliştirdik. Kentsel dönüşümden ulaşıma, yeşil alanlardan sosyal yaşam alanlarına, eğitimden istihdama, altyapı çalışmalarından sağlık projelerine, kültürel faaliyetlerden sosyal destek çalışmalarına kadar öncelikli birçok konuda çözümler ürettik” dedi.

Yeni dönem için projelerini ‘Parla Yıldırım’ mottosuyla hayata geçireceklerini söyleyen Yılmaz, “Gelecek dönemde hayata geçireceğimiz tüm projeler ve hizmetler ile parlayan bir Yıldırım inşa ediyoruz. İmardan ulaşıma, kültür sanattan eğitime, yeşil alanlardan turizme kadar tüm projelerde insan odaklı Yıldırım yaklaşımını ön planda tutuyoruz. Biz temiz bir Yıldırım için üzerimize düşen ne varsa fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Hizmette noksanlığa yer vermiyoruz. Yapacağımız çevre düzenlemeleri, geliştireceğimiz yeni teknoloji uygulamaları ile Yıldırım’ı birlikte parlatacağız” diye konuştu.

“30 bin konut dönüştüreceğiz”

Yıldırım’ı, dirençli şehirleşme, ulaşım, teknoloji, tarih ve turizm, kültür ve sanat, yeşil ve doğa, sağlık ve spor, yaşam alanları ve sosyal belediyecilikteki projelerle geliştireceklerini vurgulayan Oktay Yılmaz, “İlçemizin farklı noktalarında, model olacak kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. 30 bin konutu yeni dönemde dönüştüreceğiz. Dönüşümü yalnızca binaları yıkıp yerine yenilerini yapmak olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşüm hamlemizi; sosyal donatı alanları, parklar, yeşil alanlar ve yeni ulaşım arterleri ile destekliyoruz. Bu alanları da yaptığımız imar düzenlemeleri ile elde ediyoruz. Devam eden projelerimiz tamamlandığında insanlarımıza modern, güvenli, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş, ulaşılabilir yaşam alanları sunarken tamamladığımız bu dönüşüm projeleri ilçede yapacağımız diğer dönüşümlerin önünü açacak” dedi.

“Enerjimizi güneşten alacağız”

Afet ve acil durum yönetim merkezi, yeni bağlantı yolları ve alternatif yollar da ilçeye kazandıracaklarını belirten Yılmaz, “Teknoloji alanındaki yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte Yıldırım teknopark ve şehir kuluçka merkezi kuracağız. Profesyonel e-spor takımlarının rahatlıkla oyun oynayabilecekleri yüksek güçlü ve hızlı bilgisayarlarla donatılmış̧ Yıldırım e-spor merkezini hayata geçireceğiz. İlçemizde düzenleyeceğimiz hackathon etkinlikleri ile teknoloji alanında yeni fikirlerin önünü açmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yeni dönemde ilçede yeni turizm mekanları da oluşturacaklarını söyleyen Yılmaz, “Kültür sanat alanındaki faaliyetlerimiz artarak devam ederken hayata geçireceğimiz festivalleri gelenekselleştireceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize kazandıracağımız 600.000 m2 alana sahip Yıldırım Orman Parkı; piknik alanları, paintball alanı, seyir terası, kır lokantası, kent balkonu, biyolojik göleti, spor aktivite alanları, ekolojik ahşap köprüsü, şifalı bitkiler bahçesi, çocuk oyun alanlar ve ormancılık merkezi ile hemşehrilerimize nitelikli bir yaşam alanı sunacak. Küreklidere, Değirmenönü, Deliçay, Şirinevler gibi bölgelerimizde orman ve kent parkları ile ilçemizdeki yeşil alanı artıracağız. Bursa’ya örnek olacak bir proje ile Hünkar korusunu hayata geçireceğiz” dedi.

Yılmaz ayrıca Kuracakları GES ile belediye ve tesislerin tüm elektrik ihtiyacını yeşil enerji ile sağlayacaklarını vurguladı.