Yüksek enflasyon ‘yatırıma’ yöneltti

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Bunun için 1. 5 milyon dolar yatırım yapan şirket, tedarik zincirindeki sıkıntıları ve olası pazar kaybını önlemiş oldu. 2008- 2009 yıllarında talaşlı imalat hattını daha düşük maliyet ve hızlı teslimi dikkate alarak fasona devrettiklerini belirten HD Kauçuk Sanayi A.Ş. CEO’su Ekrem Ateş, “Enflasyonla beraber fasonun fiyat algısı değişti. Orası yönetilemez hale geldi. Tedarik zinciri koptu. Ne biz ne fasoncu fiyat verebiliyor. Bu durum bizi rekabette zorladı. Sonuçta talaşlı imalat hattı kurduk. Fason işleri bünyemize aldık” dedi.

Ar-Ge ve Ur-Ge çalışmalarını sürekli hale getirerek yapmış oldukları çalışmalar neticesinde ana sanayi tedarik zinciri içerisindeki paylarını sürekli artırdıklarını ifade eden Ateş “Lojistik dünyada ve Türkiye’de büyüyecek. Buna bağlı olarak ağır vasıta sanayindeki büyüme sürecek. Bizde ve pazardaki büyümeye paralel yatırımlara devam ediyoruz. Daha önce kauçuğu alıp, kalıbın içine enjekte edip, döküm yapıyorduk. 2019 körük hattına girmiştik, bu sene kabini ve koltuğu süspanse eden körük hattını kurduk. Yılda 1 milyon doların altında yatırım yapmayız. 2023 Ocak ayında çalışan sayımız 230 idi. Bugün itibariyle 300 kişiyiz. Haziran- Temmuz gibi 330- 340’ı bulur” diye konuştu.

Ağır vasıtada elektrikli araca daha çok zaman var

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Ateş, ağır vasıta elektrikli araçların fizibıl olmadığını vurguladı. Ağır vasıtaları bir makine olarak görmek gerektiğini belirten Ateş şunları söyledi, “O makinenin 24 saat çalışması lazım ki doğru karlılığı, verimliliği oluşturabilsin. 8 saat sür, 14 saat kapat, o araç kendini amorti etmez. Araçlar hep pahalında. Çekici 70 bin euroydu 150 bin euro oldu. 25 bin Euro olan dorse şimdi 60 bin Euro. Topladığında fiyatı Euro bazında iki katına çıktı. Bizim CNC tezgahlarını verimliliği yakalamak için 24 saat çalıştırdığımız gibi o araçları da 24 saat çalıştırmak lazım. Elektrikli ağır vasıtalarda henüz bu konu çözülmüş değil.”

Yıllık büyüme yüzde 15- 20

HD Kauçuk Sanayi A.Ş. CEO’su Ekrem Ateş “Birim kg fiyatın bakıyoruz sürekli. 2023’te kaç ton sattık. Bir önceki sene kaçmış, nedenlerine bakarız. Takıldığımız nokta tonajdır. Ortalama kg ihracat birim değerimiz 4.30- 4.40 dolar seviyesinde. O seviyeyi korumak bizim için önemli. Her yıl yüzde 15-20 büyüyerek devam ediyoruz. Satışlarımızın yüzde 70’i kendi markamız. 70 ülkeye ihracat. 45’ine markamızla ihracat yapıyoruz. O bizim için ciddi avantaj. İhracatımız 15 milyon doları buluyor.”