İstanbul'da 0-4 yaş aralığındaki konutlara talep arttı

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbulluların bir yandan kent içinde daha az riskli semtlere taşınma arayışına girdiğini, diğer yandan ise şehir dışına göçün arttığını anlattı.

İstanbul'da yaşanan deprem göçünün son 20 yılın zirvesine ulaştığını kaydeden Öğüt, şu açıklamalarda bulundu:

"Hem salgın sonrası hem de deprem nedeniyle göçler hızla sürerken, bu hız konut fiyatlarını da artırmaya devam ediyor. Gerçekleşen deprem doğudan batıya büyük bir göç dalgası getirmeye başladı ve ilerleyen süreçte bu dalganın devam edeceğini öngörüyoruz. Herkesin ekonomik gücü bir anda bulunduğu ilçeden taşınmaya yetmeyebiliyor ama insanlar en azından aynı bölgede daha genç, yeni binaya taşınmak istiyorlar. Bu durum da yeni binalarda fiyatın artmasına sebep oldu. Konut piyasasını depremden önce ve depremden sonra diye ikiye ayırmak gerekir."

Yapay zeka ile hesaplanıyor

Görkem Öğüt, depremlerin ardından taleplerin en çok 0-4 yaş aralığındaki konutlarda yoğunlaştığını belirterek, bu nedenle söz konusu gruptaki konutların son bir yıllık satılık ve kiralık fiyat artışlarının bazı ilçelerde üç haneli rakamlara ulaştığını anlattı.

Yapay zeka ile gayrimenkul değer hesabı yapan Endeksa'da gayrimenkul piyasa bilgilerinin yanı sıra bölgedeki nüfus, gayrimenkul dağılımı, demografik yapı, yaşam alanları ve ticari parametreler gibi pek çok önemli bilginin yer aldığını kaydeden Öğüt, şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıcılar konum seçerek buradaki bölgesel deprem tehlikesi riskini de görebiliyor. Endeksa olarak bir deprem ülkesi olmanın bilinciyle bu konuyu her zaman çalışmalarımızın içerisinde tutuyoruz. Deprem tehlikesi riski de uzun zamandır sunduğumuz bir hizmet. Yapılan çalışmalara kendi uzmanlık alanımız çerçevesinde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Kullanıcıların oturdukları bölgedeki deprem riskini öğrenerek önlem almalarına katkı sağlayabilmeyi diliyoruz. Bu alanda da platformumuzu geliştirmeye ve yeni veriler ile güncellemeye devam edeceğiz."