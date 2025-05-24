Türkiye'de evler küçülüyor: En büyük evler hangi şehirde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre evler küçülüyor. Ticari amaçlı birçok binada da ruhsat izninin azaldığı dikkat çekti.

Konut başına düşen kullanım alanında “Bir daireli ikamet amaçlı binalar” yani müstakil konutlar ile “İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar” olan apartmanlarda evlerin küçüldüğü görülüyor.

Özellikle müstakil evlerde pandemi sonrası alanların büyüdüğü görülmüştü. 2023 yılı ilk çeyrek verilerine göre, 236 metrekareye yakın olan müstakil evlerde kullanım alanı 2025 ilk çeyreğinde 200 metrekareye kadar geriledi.

Apartman daireleri ise 2020’de 107 metrekare civarında olurken, en yüksek kullanım alanı 2021 III. Çeyreğinde 114 metrekare oldu. 2024 son çeyreğinde yaklaşık 96 metrekareye gerileyen kullanım alanı 2025 ilk çeyreğinde 97,45 metrekare oldu.

Ticari binalarda sanayi dikkat çekti

2025 yılı ilk çeyreğinde ikamet amaçlı olmayan binalarda sanayi binaları ve depolardaki azalış dikkat çekerken, 2020 ikinci çeyreği olan pandeminin başlangıcı dışında son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Otel yapımlardaki mevsimsel değişimler görülürken, ofis ve işyeri izinleri de zirveden geriledi.

Toptan ve perakende ticaret binaları ise 2023 yılında parlak bir dönemde olurken, 2025 ilk çeyreğinde en düşük seviyesine geriledi.

Kamunun yaptığı “eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları” ise 2020 üçüncü çeyreği sonrası en düşük seviyesine geriledi.

Kullanım izinleri yeniden yükselişte

Yapı ruhsatı alınıp inşaatı yapılan binalarda yapı kullanma izin belgesi oranları ise yeniden yükselişe geçti.

En büyük evler hangi şehirlerde?

Türkiye’de yapı ruhsatı izinlerine göre, en büyük evlerin yer aldığı beş il Şırnak (152,96 m2), Kayseri (143,37 m2), Kırşehir (142,3 m2), Erzurum (138,98 m2) ve Gaziantep (127,25 m2) oldu.

En küçük ev metrekareleri ise Hakkari (75 m2), Bilecik (75,21 m2), Iğdır (77,29 m2), Burdur (81,59 m2) ve Tekirdağ’da (82,45 m2) yer aldı.

İstanbul’da ise 2018’den bu yana evlerin büyüklükleri şu şekilde değişti: