Macaristan'ın gazını Türkiye verecek!

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye üzerinden Azerbaycan'dan gaz tedarikinin nisan ayının ilk gününden itibaren başlayacağını belirterek "Türkiye ilk kez doğrudan komşusu olmayan bir ülkeye gaz ihraç edecek." dedi.

Türkiye-Macaristan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) toplantısına ilişkin konuşan Szijjarto, bu toplantının amacının iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğini bir sonraki boyuta nasıl taşıyabilecekleri konusunda anlaşmaya varmak olduğunu belirtti. Peter Szijjarto, "Türk yatırımcıların ülke ekonomimizde giderek daha büyük bir rol oynadığını düşünürsek geldiğimiz noktadan memnunuz." diye konuştu.

Ticaret hacmi 2023'de rekor kırdı

"Ticaret hacmimiz geçen yıl rekor kırarak 4,3 milyar doları aştı" diyen Szijjarto, iki ülke arasındaki ilişkiyi nasıl daha da geliştirebileceklerini görmeleri gerektiğini vurguladı.

Szijjarto, "Her şeyden önce önümüzdeki 6 aylık Avrupa Birliği dönem başkanlığımız sırasında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğinin modernizasyonu ve genişletilmesine büyük önem vereceğiz zira Gümrük Birliğinin genişletilmesi, iki ülke arasındaki ticaret hacmini, ekonomiyi ve ekonomik işbirliğini daha da artırmamızı kolaylaştıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Nisan ayında tedarik başlayacak

Macaristan'ın Türkiye üzerinden Azerbaycan'dan doğal gaz tedarikine ilişkin de Macar Bakan, "275 milyon metreküp doğal gazın teslimine ilişkin anlaşma imzaladık. Teslimatlar nisan ayının ilk gününden itibaren başlayacak. Yani Türkiye ilk kez doğrudan komşusu olmayan bir ülkeye gaz ihraç edecek. Bunların ilki olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Türkiye'nin Rus gazının Macaristan'a aktarılması açısından önemli olduğunu belirterek "Bu bağlamda Türk Akımı boru hattı Rusya'dan Macaristan'a bir numaralı dağıtım rotası olarak hizmet veriyor." dedi.