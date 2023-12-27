Rusya, Türkiye'de kurulacak gaz merkezi için tarih açıkladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, devlet kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Novak, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik projede yol haritasının yakın zamanda onaylanacağını belirterek "Projenin 2024'te hayata geçeceğini umuyoruz" dedi.

Avrupa'da yaşanan bazı gelişmelerin enerji sektöründe önemli etkileri olduğunu aktaran Novak, "Avrupa'da doğalgaz tüketiminin 2021'den bu yana 100 milyar metreküpten fazla azaldığını görüyoruz. Tüketimlerin 2021'de 609 milyar metreküpten, bu yıl 490 milyar metreküpe gerilemesi bekleniyor" diye konuştu.

Novak, söz konusu düşüşün Avrupa'da gübre, kimya ve metalürji gibi doğalgaz tüketen sanayilerin üretimi azalttığına işaret ettiğini belirterek "Aynı zamanda şirketlerin, ABD gibi enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu pazarlara gittikleri anlamına da geliyor” dedi.

"Türk ortaklar Rusya'yı ziyaret adecek"

Rus enerji sektörünün istikrarlı şekilde çalışmaya devam ettiğini ve bütçeye katkı sağladığını söyleyen Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Rusya Maliye Bakanlığı tahminlerine göre petrol ve doğalgaz gelirleri bu yıl yaklaşık 9 trilyon ruble (yaklaşık 98 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşecek ve bu da 2021 seviyesine yakın" diye konuştu. Küresel petrol fiyatlarının bu yıl büyük oranda istikrarlı bir seyir izlediğini dile getiren Novak, Brent petrolün varil fiyatının gelecek yıl 80 ila 85 dolar arasında seyredebileceğini söyledi.

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Novak, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz."

ABD'nin yaptırım listesine aldığı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesi Arktik LNG 2'ye ilişkin ise Novak, projede sevkiyatın 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacağını bildirdi.

Reuters, anlaşmazlık yaşandığını iddia etmişti

Reuters haber ajansı, bu yılın eylül ayında, proje hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayanarak aktardığı haberinde, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma planlarının merkezin kimin yönetiminde olacağıyla ilgili anlaşmazlıklar sebebiyle geciktiğini iddia etmişti.

Ajansa konuşan projeyle ilgili bilgi sahibi iki kaynak, Moskova ve Ankara'nın gaz merkezinin kimin kontrolünde olacağı konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle planda gecikmeler olduğunu söylemişti. Basına konuşmaya yetkisi olmadığı için isminin paylaşılmasını istemeyen bir kaynak da "Yönetimsel sorunlar var; merkezi kimin yönetmesi gerektiğiyle ilgili mücadele ediyorlar" iddiasında bulunmuştu.