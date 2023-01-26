Sanayi elektriğinde bir indirim daha

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4 bin 500 MWh/TL’den 3 bin 650 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, fiyat düşüşünün serbest piyasada elektrik fiyatı üzerinden alan özellikle sanayi kuruluşlarının Şubat’tan itibaren yüzde 12 daha ucuz elektrik almasını beklediklerini açıkladı.

EPDK kararına yönelik bir değerlendirme yapan Mustafa Yılmaz, “Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor. Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 200 TL/MWh’den 3 bin 650 TL/MWh’ye düşüdük. Böylece serbest piyasada satılan elektriğin fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarının elektrik bedelinin Şubat’tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz” yorumunda bulundu.

Geçen yıl “Azami Uzlaştırma Fiyatı” mekanizması ile uluslararası enerji fiyat artışlarının iç piyasaya yansımasını kontrol ettiklerini ve arz güvenliğini sağladıklarını hatırlatan Mustafa Yılmaz, son dönemde maliyet düşüşlerinin gözlendiğini vurguladı. Bu yılın başında EPDK’nin serbest piyasadaki tavan fiyatı düşürdüğünü ve piyasaya indirim olarak yansıdığını vurgulayan Mustafa Yılmaz, Perşembe günü itibariyle yeni bir indirim kararı alındığını bildirdi.

“Kısa zaman içinde sanayi yanında diğer tarifelere de yansımasını göreceğiz”

Mustafa Yılmaz, indirimin diğer tüketici gruplarına yansımasını beklediklerini de vurgulayarak, “Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe -ki devam etmesini öngörüyoruz- çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.