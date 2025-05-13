Asgari ücret kurban kesmek için yeterli mi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, son 8 yılda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık nasıl değişti?

Bir zincir marketin kurbanlık fiyatlarının 2017’den bu yana değişimine bakıldığında, asgari ücretle alınabilen kurban sayısı son 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.

2017 yılında asgari ücretle 1,29 küçükbaş kurbanlık alınabilirken, 7’de birlik büyükbaş hissesinden ise 1,18 adet alınabiliyordu. 2019 ve 2021 yıllarında zirve yapan asgari ücretin kurbanlık alım gücü, en düşük seviyesine geriledi.

Kurbanlık fiyatları

2022 yılına dek küçükbaş kurbanlık ile 1/7 hisse büyükbaş kurbanlık fiyatlarının birbirine yakın seyrettiği görülürken, 2023 itibarıyla farkın da büyükbaş lehine açıldığı görüldü.

2017 yılında küçükbaş yaklaşık 20 kilo et çıkabilen bir kurbanlık koyun fiyatı 1.090 TL olurken, 2025’te bu fiyat 20.950 TL’ye çıktı.

Aynı şekilde 7’de bir hisse fiyatı kemiksiz yaklaşık 20 kiloluk bir büyükbaş kurbanlık 1.190 liradan 25 bin 950 TL’ye çıktı.

Asgari ücretle kurban alımı

Kurbanlık fiyatlarındaki değişim asgari ücretle karşılaştırıldığında ise görünür oldu.

2017 yılında asgari ücretin küçükbaş kurbanlık fiyatına oranı 1,29 olurken, 2019 ve 2021 yıllarında bu oran yaklaşık 1,5 oldu. 2025 yılında ise 22 bin 104 TL olan asgari ücret ile küçükbaş kurbanlık fiyatı oranı 1,06’ya kadar geriledi.

Büyükbaş kurbanlıkta ise bu oran daha sert bir düşüş yaşarken, 2017’de 1,18 oran 1/7 hisse oranı karşısında asgari ücretin oranı, yine 2019 ve 2021’de küçükbaş gibi zirve yaparken, 2023 sonrasında 1’in altına inerek büyükbaş alımı seçeneğini ortadan kaldırdı.