Avustralya’ya zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 143 arttı

İZMİR / EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı’nın “Uzak Pazarlar Stratejisi” çerçevesinde 2024/25 sezonu başında 30 bin kilometre uçarak Avustralya’ya sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenleyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2024/25 sezonunda bu ülkeye ihracatını yüzde 143’lük artışla 2,6 milyon dolardan 6,4 milyon dolara taşıdı.

2024/25 sezonunun ilk yarısında Türkiye’den Avustralya’ya zeytinyağı ihracatı yüzde 162’lik artışla 1,7 milyon dolardan 4,6 milyon dolara ilerlerken, sofralık zeytin ihracatı yüzde 85’lik gelişimle 787 bin dolardan 1 milyon 452 bin dolara yükseldi.

Türkiye, Avustralya’ya siyah zeytin ihracatını yüzde 94’lük artışla 613 bin dolardan 1 milyon 192 milyon dolara taşırken, yeşil zeytin ihracatı yüzde 50’lik gelişimle 174 bin dolardan 261 bin dolara çıktı. Türk zeytincilik sektörünün Avustralya’ya prina yağı ihracatı da yüzde 280’lik artışla 88 bin dolardan 338 bin dolara sıçradı.

Avustralya’nın sofralık zeytin ithalatını ağırlıklı olarak Yunanistan’dan, zeytinyağı ithalatını ise İspanya’dan yaptığını dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, yıllık 200 milyon dolar zeytin ve zeytinyağı ithal eden Avustralya’ya 40 milyon dolar ihracat hedefiyle 2-5 Eylül 2024 tarihlerinde “Sektörel Ticaret Heyeti” gerçekleştirdiklerini, heyetin meyvelerini toplamaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Sırada Kanada var”

Dünya genelinde zeytinyağı rekoltesinin rekor kırdığı, ortalama ihraç fiyatlarının yüzde 50’den fazla düştüğü, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatının yüzde 39 azaldığı bir dönemde Avustralya’ya ihracattaki başarının çok değerli olduğunun altını çizen Uygun, “Bu başarının altında düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetindeki ikili iş görüşmelerinin payı büyük. Avustralya pazarından yüzde 20 pay alma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçte 08-13 Eylül 2025 tarihleri arasında Kanada’nın Toronto şehrine yönelik bir ticaret heyeti organize etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kanada pazarında da benzer bir başarı hikayesinin parçası olmak isteyen ihracatçılarımızı aramıza katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.