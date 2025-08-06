BİRTAT grevi Almanya'yı zora soktu: Fiyatlar 10 euroyu aşabilir

Ücret anlaşmazlığı nedeniyle 115 çalışanın katıldığı grev, ülke genelindeki döner tedarikini riske sokabilecek boyutlara ulaştı.

Kriz derinleşirse döner fiyatları 10 euroyu aşabilir

Alman Bild gazetesine dayandırılan haberlere göre, grevin etkilerinin büyümesi halinde Almanya genelindeki döner dükkanlarında ciddi tedarik sorunları yaşanabilir. Bu durum, döner fiyatlarının 10 euronun üzerine çıkmasına neden olabilir. CNBC-E’nin aktardığı bilgilere göre, yaşanan kriz ülke genelinde “döner kıtlığı” ihtimalini gündeme getirdi.

BİRTAT ayda 13 milyon tüketiciye ulaşıyor

BİRTAT, Meat World SE çatısı altında faaliyet gösteriyor ve Almanya çapında binlerce döner işletmesine dondurulmuş dana, tavuk ve sığır etinden üretilmiş ürün sağlıyor. Şirketin ürünleri her ay yaklaşık 13 milyon kişiye ulaşıyor. Meat World SE’nin yıllık cirosu ise 200 milyon euro civarında.

Çalışanların talepleri net: Ücret artışı ve sözleşme güvencesi

CNBC-E'nin Alman Bild gazetesinden aktardığı bilgilere göre grev, Gıda, İçecek ve Catering Sendikası (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten – NGG) öncülüğünde yürütülüyor. Yaklaşık 115 işçi, aylardır süren ve sonuç alınamayan görüşmelerin ardından grev kararı aldı. Sendika; kişi başı aylık 375 euro zam, 3 bin euro tutarında başlangıç ikramiyesi ve şeffaf bir ücret sistemi talep ediyor. Şubat ayından bu yana en az on uyarı grevi gerçekleştirilirken, işçiler son olarak beş gün boyunca iş bırakma eylemi yaptı. Grevin uzatılması sendika üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Tedarik henüz kesilmedi ancak risk büyüyor

Şu ana kadar üretimdeki aksaklıklar döner dükkanlarını doğrudan etkilemedi. Ancak NGG, grevin uzaması durumunda dondurulmuş döner şişlerinin sevkiyatının tamamen durabileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, yalnızca grev değil, aynı zamanda artan personel maliyetleri ve sığır eti fiyatlarının da dönerin maliyetini önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor. Dönerin Almanya’da yakın gelecekte 10 euro barajını aşması bekleniyor.

Kriz döner sektörünün kırılganlığını gözler önüne serdi

Döner, Almanya’da göçmen mutfağının en bilinen örneklerinden biri olmanın yanı sıra hızlı yemek kültürünün temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak Murr kentindeki BİRTAT fabrikasında yaşanan grev, ülke genelindeki döner tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu. Sektör temsilcileri, benzer üretim krizlerinin ilerleyen dönemde daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.