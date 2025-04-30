Dimes’in 2025 ciro hedefi 11,7 milyar TL

MURAT KÜÇÜK

2024’ü yüzde 61 büyüme ve yaklaşık 7,7 milyar TL ciro ile kapatan Dimes, ihracatta ise TL bazında yüzde 27’den fazla büyüme gerçekleştirdi. Geçen yıl pazarlama yatırımları hariç, 214 milyon TL düzeyinde yatırım yaptıklarını söyleyen Dimes Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Duygu Süleymanoğlu, İzmir, Aydın ve Tokat’taki tesislerde 100 bin ton meyve işleyerek 300 bin tonun üzerinde meyve suyu ile 100 bin tondan fazla süt ve süt mamulü ürettikleri bilgisini paylaştı. Süleymanoğlu, 500 milyon TL’den fazla meyve alımının yanı sıra ücretsiz fidan dağıtımı ile de çiftçiyi desteklediklerinin altını çizdi. 2025 yılı ciro hedefini 11,7 milyar TL olarak belirlediklerini hatırlatan Süleymanoğlu, “İhracat gelirlerimizi TL bazında yüzde 73 artırmayı ve ihracattan 640 milyon TL elde etmeyi planlıyoruz. Pazarlama yatırımları dışında, 557 milyon TL düzeyinde yatırım planladığımız 2025 yılında Türk meyve üreticilerinden 650 milyon TL’lik hammadde alacağız” dedi. Dimes ekosisteminde yaklaşık 65 bin tarım üreticisinin yer aldığını söyleyen Süleymanoğlu, “Meyve bahçesi işletip, tarım üreticisine rakip olmak yerine, tarım üreticisine destek olmayı benimsiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sektör yüzde 95 ihraç fazlası veriyor

Son yıllarda değişen sağlıklı beslenme trendinin pazarın uzun süredir stabil giden seyrini olumlu yönde değiştirdiğini söyleyen Süleymanoğlu, “2024 yılında pazar yüzde 15 seviyesinde büyüdü. Türkiye’de yıllık kişi başı yaklaşık 10 litre meyve suyu tüketiliyor” dedi. Türkiye’nin geçen yıl 574 milyon dolar tutarında meyve suyu ihraç ettiği bilgisini paylaşan Süleymanoğlu, sektörün yüzde 95 ihracat fazlası verdiğinin altını çizdi. Süleymanoğlu, asli hedefin ihracatta 1 milyar dolar olduğunu vurguladı. Meyve suyu, Türkiye’nin 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen meyve sebze mamulleri ihracatında en yüksek paya sahip alt sektör olarak öne çıkıyor. Meyve suyu endüstrisinin Türkiye’de yaklaşık 1 milyon tarım üreticisinden hammadde aldığını dile getiren Süleymanoğlu, “Ülkemizdeki 30 milyon tonluk meyve üretiminin yüzde 10’unu sektörümüzce hammadde olarak değerlendiriliyor. Meyve ihracatına göre meyve suyu ihracatı ürünü dört kat daha katma değerli hale getiriyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin en büyük 3 pazarı ise ABD, Hollanda ve İtalya olarak sıralanıyor.

Dimes, soğuk kahve ve smoothie pazarında da büyüyor

Dimes’in meyve suyu dışındaki ürün gruplarında da büyüdüğünü vurgulayan Duygu Süleymanoğlu, “Dimes Smoothie’nin, yüzde 70’in üzerindeki pazar payı, en yakın rakibinin 2,5 katı düzeyinde. 2024 yılında hacim bazında yüzde 47 büyüyen soğuk kahve pazarında Obsesso, yüzde 112 büyüdü. Soğuk kahve pazarının yüzde 20’sini elinde tutan Obsesso, pazarın büyümesinde etkin rol oynuyor. Keza, Dimes Milkshake de pazarda güçleniyor. Kendi kategorisini oluşturan ve pazarı domine eden DİMES Cool Mix ise Ar-Ge gücümüzün en güçlü yansıması olarak nitelendirilebilir. Bu ürünün kapasitesini 2024 yılında iki katına çıkardık” şeklinde konuştu.