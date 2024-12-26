“GAP’taki gıda markalarının uluslararası fuar farkındalığı artırılmalı”

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

SİAL Paris Inspire Food Business fuarındaki izlenimlerini Ekonomi Gazetesi’ne anlatan Jelkim BioTechnology Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Gerger, söz konusu organizasyonda GAP bölgesindeki sanayicilerin zayıf kaldığına dikkat çekti. GAP Bölgesi’nin lokomotifinin gıda ve tarım sektörü olduğunu vurgulayan Serhat Gerger, bölgedeki tarım ve gıda sanayisinin sürdürülebilir büyümesi için markalı üretim yapan ihracatçı firma sayısının hızla artırılması ve uluslararası fuar farkındalığını artıracak çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. GAP bölgesinin pek çok gıda ürününde gen merkezi konumunda olduğunu bu durumun da piyasalarda ciddi bir rekabet gücü sağladığına vurgu yapan Gerger, “SİAL Paris’te hem yeni nesil gıda ürünleri hem de endüstriyel teknolojiler sergilendi. Her ülke kendi yöresel lezzetlerinden yeni tüketici trendlerine uygun olarak hazırladığı gıda ürünlerini piyasaya sundular. Korelilerin mochisi, İtalyanların pişirilmeye hazır yeni pizza çeşitleri ve Yunan lezzetlerine yönelik alıcı ilgisi çok iyiydi. GAP Bölgesi’nde yetiştirilen domateslere yönelik de ciddi bir talep vardı. Ancak GAP bölgesinden markaların fuarda olmaması bölgemiz açısından yeni küresel fırsatları kaçırmamıza neden oldu” dedi.

“Rekabeti yükselten Mısır’a karşı kalite ve lezzet avantajı kullanılmalı”

Türk gıda sektörünün Avrupa’daki en önemli rakibinin Mısır olduğunu belirten Serhat Gerger, “Mısırlı markalar rekabeti sürekli olarak artırıyor. Bu firmalara karşı pek çok tarım ürününde gen merkezi olma avantajımızı kullanarak ihracattaki büyümemize rahatlıkla devam edebiliriz. Bu noktada ülkemizdeki pek çok küresel gıda markası GAP bölgesinin gücünü kullanıyor. Ancak bölgemizde üretim yapan markalarımızda bu potansiyel değerlendirilemiyor. Bölgedeki gıda markalarımızın ihracat farkındalıklarını artıracak çalışmalara ihtiyacımız var. Hem ürün çeşitliliği hem lezzet hem de kalite anlamında ciddi bir rekabet gücümüz var. Buradaki markalarımızı uluslararası fuarlara katılımını sağlayacak projelere ağırlık vermeliyiz. GAP Bölgesi’nin yaz aylarında gerçekleştirilen geleneksel tarım üretimiyle yöresel lezzetlerinin yanı sıra özellikle kurutulmuş ve dondurulmuş ürünlerde ciddi bir ticari potansiyel yaratma imkanı var. Kalite ve lezzet avantajımızı bu noktada Mısır gibi rakiplerimize karşı önemli bir rekabet gücüne çevirebiliriz. Özellikle Şanlıurfa Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır’daki gıda sanayicilerini de küresel pazarlardaki bu mücadeleye entegrasyonunu sağlayacak adımlar atmalıyız” diye konuştu.

“Göbeklitepe temasıyla bölgeye uluslararası gıda fuarı kazandırmalıyız”

GAP bölgesindeki gıda üretiminin uluslararası piyasalara sürdürülebilir entegrasyonu için GAP bölgesini baz alan bir uluslararası fuar organizasyonuna ihtiyaç olduğunu ifade eden Serhat Gerger, şöyle devam etti: “Şuanda bilinen tarihe göre insanlığın başladığı bir bölgede gıda üretiyoruz. Toprakları son derece verimli olan bir bölgenin tarımsal üretimini yüksek katma değere dönüşmesini istiyorsak, bölgemize küresel ölçekte bir gıda fuarı kazandırmalıyız. Gıda sektörü hiçbir zaman bitmeyecek. Eğer bu sektörde gerçek hedeflere ulaşmak istiyorsak, GAP bölgesindeki illerin işbirliğinde Göbeklitepe temasıyla küresel bir ticaret kavşağı oluşturmalıyız. Bu sayede kentteki turizm sektörüne de önemli katkılar sağlanabilir. Sial Paris nedeniyle kente 1 saat uzaklıktaki otellerde bile yer bulmakta zorluk yaşandı. 5 gün boyunca on binlerce nüfus kentte geceledi ve turizm anlamında kente önemli bir değer kazandırdı.”