Gıda sektörünün kalbi Ekim’de Bursa’da atacak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), gıda sektörünün ihracatını artırmak ve firmaları küresel alıcılarla buluşturmak amacıyla Food Point Fuarı’nı düzenliyor. Network Fuarcılık tarafından organize edilen 6. Turfood Horeca Fuarı ile eş zamanlı yapılacak etkinlik, gıda ürünlerinden işleme teknolojilerine, mutfak ekipmanlarından ev dışı tüketim malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayacak. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, fuarın Bursa’nın üretim gücünü uluslararası arenaya taşıyacağını belirterek, “Food Point, sektörümüzün vizyonunu ve dinamizmini yansıtan önemli bir platform olacak” dedi. BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konsey Başkanı Burhan Sayılgan, UR-GE programlarıyla sektördeki ihracat oranının yüzde 8’den yüzde 50-60’a çıktığını hatırlatarak, “Doğru ziyaretçiye ulaşmak ve alım heyetleriyle bire bir görüşmeler yapmak firmalarımıza maksimum fayda sağlayacak. Bu süreç, ihracata açılan kapının anahtarıdır” diye konuştu. Fuar öncesinde, 22 Ekim 2025’te Gıda Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirvede sektörün geleceğine yön verecek gelişmeler ve yeni iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.