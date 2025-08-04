Hayvancılıkta şap tehdidi... 3 ilde birden yayıldı

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Arsiyan Yaylası’nda şap hastalığı hızla yayılıyor. Bölgeyi ziyarete giden CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, hastalığın yaylayı tamamen sardığını belirtti. Üretici Beşir Dursun, hastalığın başlamasından bu yana iki ay geçtiğini ancak hala etkili bir önlem alınmadığını belirterek, “Şu an yapılan tedaviler yetersiz. İlaç temininde sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

Kars ve Ardahan’da etkisini artıran şap hastalığı, Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde de yayılmaya başladı. Cevizli, Kayadibi ve Saylıca köylerinin ortak kullandığı yaylada baş gösteren hastalık nedeniyle hayvanların çoğunda ağız içi, meme ve tırnak aralarında yaralar oluştu. Dilin etkilenmesi durumunda ise ölüm riskinin arttığını belirten üreticiler, mevcut tedavilerin yetersiz kaldığını ifade ediyor.

“Karantina ot ve yem teminini engelliyor”

Üretici Beşir Dursun, şap hastalığının tüm hayvanlara yayıldığını belirterek, “İlk başta birkaç hayvanda görüldü, zamanla tüm yaylaya bulaştı. Şu an neredeyse her hayvanda hastalık var. Tedavide antibiyotik, iyot, tentürdiyot ve buz kompresi kullanıyoruz ama kesin çözüm değil. Veterinerler, bu enfeksiyonun kendi seyrinde geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak dilde oluşan vakalar ölümcül olabilir” dedi. Dursun, tedavi sürecinde ciddi ilaç sıkıntısı yaşadıklarını ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önlem almakta geç kaldığını belirterek, “İlk vaka 29 Temmuz’da çıktı, ertesi gün tüm yaylaya yayıldı. O günden bu yana etkili hiçbir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

“Büyük bir sorunla karşı karşıyayız”

Üretici Nihat Geçkin, hayvanlarının beslenemediğini ve buzağılarda da ciddi yaralar oluştuğunu dile getirerek, “Yaklaşık beş gündür hayvanlarımız bu durumda. Memelerinde, burunlarında yaralar var. Elle beslemeye çalışıyoruz. İlçe Tarım’dan gelen yetkililer sadece 'dezenfekte edin' demekle yetindi. Bu teselliden öteye geçmiyor” dedi.

Bir başka üretici ise hayvanların memesindeki yaralar nedeniyle sağım yapamadıklarını ifade etti. Ayşe Kurdaş da hayvanların yara içinde olduğunu ve ot yiyemediklerini söyledi.

“Krediler ertelensin, üretici nefes alsın”

Üretici Temel Kurdaş, bölgeye dışarıdan ot sokulamadığını ve hayvanların aç kaldığını ifade ederek, “Kendi tarlamızdan bu yıl yalnızca 400 balya ot aldık. Geçen yıl 2 bin balya toplamıştık. Kışın ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kredilerimiz var, ödemekte zorlanıyoruz. Devletimiz bize destek olmalı, kredi borçları ertelenmeli” şeklinde konuştu.

“İlaç bulmakta zorlanıyoruz”

Üretici Süleyman Yazar, yaylada ilaç temininde de ciddi sıkıntı yaşandığını, Şavşat genelinde 60’a yakın köyde şap hastalığı görüldüğünü söyledi. Yazar, "Sadece bizim köyde bin 500’e yakın hayvan var. Bir hayvana bir şişe ilaç gerekse, bin 500 şişe gerekiyor. Şavşat’ta sadece birkaç veteriner kliniği var, bu yetmez. Devletin bu noktada devreye girmesi şart” ifadesini kullandı.

CHP’li Gülel: “Tarım Bakanlığı kendi çiftçisini görmeli”

Bölgeye giderek üreticilerle görüşen CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek, üreticiye daha fazla destek verilmesini istedi. Gülel, “Şavşat’ın en büyük hayvancılık yaylası olan Arsiyan’da ciddi bir kriz yaşanıyor. Üreticiler ne ot bulabiliyor ne de ilaç. Hastalık neredeyse tüm hayvanlara bulaşmış durumda. Kredilerin ertelenmesi, ilaç ve yem desteği acilen sağlanmalı” dedi. Yaşar Gülel, ayrıca ithal hayvan ve buğdaya verilen önemin yerli üreticiye de gösterilmesini isteyerek, “Tarım Bakanlığı kendi üreticisine sahip çıkmalı. Bu insanlar zorlu koşullarda hayvancılık yapıyor ama yalnız bırakılıyor" dedi.