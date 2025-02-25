OBA Makarna’dan Gulfood’ta 35 milyon dolarlık yeni iş anlaşması

GAZİANTEP/EKONOMİ

Oba Makarna, her yıl 6 bine yakın katılımcısı ve 200 binin üstünde ziyaretçisiyle küresel gıda endüstrisinin en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda bu yıl da yerini aldı. Küresel gıda sektörünün Orta Doğu, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) açılan bir kapısı olarak nitelendirilen fuarda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda en fazla ziyaretçi kabul eden şirketler arasında yer alan firma, uluslararası iş bağlantılarını genişletti. Günümüzde 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden OBA Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nın birçok ülke ve firmanın yıllık stratejisinin belirlemesinde büyük rol oynadığına dikkat çekti. Fuarın kendiileri için oldukça verimli geçtiğini belirten Alpaslan Özgüçlü, “Ürünlerimiz, en büyü ilgiyi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Afrika, Asya, ABD ve Uzakdoğulu iş insanlarından gördü. Fuarda, Somali, Ghana, Burkina Faso, Togo ve Benin’den iş heyetleriyle toplam 35 milyon dolarlık iş anlaşmasına imza attık. Türkiye’deki makarna üretiminin yüzde 25’ini, küresel makarna ticaretinin yüzde 7’sini gerçekleştiren bir marka olarak bizim için uluslararası fuarlar büyük önem taşıyor. Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nın da 2025 yılında ihracat hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Yeni pazarlarda büyümeye devam edeceğiz”

Bu yıl önceki yıllara oranla daha fazla katılımcının yanı sıra daha fazla nitelikli alım heyetlerinin fuara ilgi gösterdiğini vurgulayan Alpaslan Özgüçlü, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı listesine üst üste 11 kez makarna ihracat şampiyonu olarak giren bir şirket olarak hedefimiz global pazarındaki yerimizi daha da güçlendirerek ihracat gerçekleştirebildiğimiz ülke sayısını artırmak. 2025 yılında, Güney Amerika, Uzak Doğu, Güney Kore ve Japonya pazarlarında olduğu gibi diğer ülke pazarlarında da büyümeye devam edeceğiz. Gaziantep ve Hendek'teki fabrikalarımızda günlük yaklaşık 3.000 ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 2.000 ton makarna üretim kapasitesine sahibiz. Bu kapsiteyi en etkili şekilde değerlendirmek için girişimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz”