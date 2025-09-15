Özer Matlı: “Yörsan ile geleneksel tatları geleceğe taşıyoruz”

EKONOMİ (BURSA) - Günlük 1.500 ton süt işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük beş süt üreticisinden biri olan Yörsan bünyesinde geleneksel tatları geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirten Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Özellikle peynir ve tava yoğurt kategorilerinde tüketicilerin en çok tercih ettiği markalar arasında yer alıyoruz. Ürün çeşitliliğimizi kısa sürede 200’ün üzerine çıkararak Türkiye’nin 300’ün üzerindeki coğrafi işaretli ürününü halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Susurluk Ayranı bu değerli ürünlerden yalnızca biri. Yörsan markamızla, bölgesel tatları modern üretim anlayışıyla birleştirerek tüketicilerimize sunuyoruz. Ar-Ge merkezimizde coğrafi işaretli ve endemik bitkilerle harmanlanmış özgün lezzetler geliştirerek benzersiz damak tatları sunmaya odaklanıyoruz” dedi.

Yörsan olarak 2-5 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 33. WorldFood İstanbul Fuarı’na katıldıklarını hatırlatan Matlı, fuarda 200’e yakın ürün çeşidiyle yer aldıklarını, yalnızca ürün çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda altın tedarik zinciri yönetimi ile de dikkat çektiklerini aktardı.