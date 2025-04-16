Selin Ertür, İtalya’da tek Türk zeytinyağı markası olarak ödüllendirildi.

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

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Edremit’te zeytinyağı üreten Selin Ertür, butik markası ‘Selatin’ ile İtalya’nın en prestijli ödüllerinden biri olan L'Oro d'Italia” (İtalya'nın Altını) ve “L'Oro del Mediterraneo” (Akdeniz'in Altını) ödüllerinde 4 Damla ‘mükemmellik’ ödülüne hak kazandı.

Bu yıl İtalya’da 14’üncüsü düzenlenen “L’Oro del Mediterraneo” (Akdenizin Altını) yarışmasında sızma zeytinyağlarını katı kriterler ve üstün organoleptik özellikler doğrultusunda değerlendiren jüri üyeleri, birçok ülkeden yüzlerce üreticinin katıldığı titiz bir eleme sürecinin ardından, Selin Ertür’ün “Selatin Dereli” markalı sızma zeytinyağını 4 Altın Damla (OLEA, Le Gocce d’Oro) ve onunla birlikte Takdir Belgesi (Menzione di Merito) ödülüne layık gördü.

Çoğu İtalya’da olmak üzere pek çok ödül aldığına dikkat çeken Selin Ertür; “L'Oro d'Italia” (İtalya'nın Altını) ve “L'Oro del Mediterraneo” (Akdeniz'in Altını) her yıl İtalya'da düzenlenen ve uluslararası düzeyde akredite olmuş ilk ve en önemli Profesyonel Tadımcılar Derneklerinden biri olan OLEA tarafından organize edilen en prestijli sızma zeytinyağı yarışmalarından biri. Yarışma; Akdeniz ülkeleri arasında en kaliteli zeytinyağını seçerek ona "mükemmeliyet" unvanı kazandırmakla birlikte, Akdeniz ekstra sızma zeytinyağı kültürünü geliştirmek, tanıtmak ve imajını güçlendirmek, Zeytinyağının organoleptik özelliklerini, besin değerlerini ve sağlık faydalarını tanıtarak takdir edilmesini sağlamak ve tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir” dedi.

‘İtalya’nın en prestijli ödüllerinden birini almanın gururunu yaşıyoruz’

‘Selatin Dereli’ markaları ile aldıkları ödüle değinen Selin Ertür; “Ödül töreni 26 Mayıs’ta düzenlenecek olan yarışmada; ‘Selatin Dereli’ markalı sızma zeytinyağımızın 4 Altın Damla (OLEA, Le Gocce d’Oro) ve onunla birlikte Takdir Belgesi (Menzione di Merito) ödülüne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu son derece önemli ve saygın yarışmada ödül alan tek Türk zeytinyağı markası olmamız da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Edremit yağlık cinsi çeşidi ile çıkan ‘Selatin Dereli’ sızma zeytinyağı aromatik hisler ve baskın meyvemsi karakter olarak “Bitkisel ve Domates” özellikleri ile Akdenizin en prestijli zeytinyağı listesi arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.