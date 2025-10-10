UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Yazgan: “Pazarı rakiplere kaptırma riskiyle karşı karşıyayız”

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, 2025’in Bursa Siyah İnciri üretiminde hem üretici hem de ihracatçı açısından zor bir yıl olduğunu söyledi. Yazgan, “Özellikle iklimsel parametrelerin ihracatı olumsuz yönde etkilediği bir kuraklık problemi, incir yetiştirme ve ihracat sezonunda karşı karşıya kaldığımız yağışsız bir periyot nedeniyle küçük kalibreli incirlerin çok fazla olmasının getirdiği kalibrasyon problemleri, ayrıca tüm Türkiye’de sadece inciri değil diğer meyve gruplarını da etkileyen bir don problemi yaşadık” dedi. Bu problemler sebebiyle Bursa siyah incirinin bölgedeki miktarsal anlamdaki değerinin düştüğünü belirten Yazgan, “Bu parametreleri bir arada değerlendirdiğimizde hem ürünün az olması hem de kalibrelerinin istediğimiz standartlarda olmaması sebebiyle zor bir ihracat sezonu geçirdik. Tüm bu problemlerin yanında baskılanmış döviz kurunun beklentimizin çok altında hareket etmesi sebebiyle ne yazık ki ihracatçılarımızın her geçen yıl kan kaybettiğini görüyoruz. İşçilik ve girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Tüm bu parametreleri üst üste koyduğumuzda pazarımızı rakip ülkelere kaptırma riskiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Erken olgunlaştırma (Ethephon) konusunu da değerlendiren Yazgan, “Erken olgunlaştırmayı teşvik etmiyoruz, çünkü üründe kalite problemlerine sebep oluyor. Yani tam olgunlaşmamış içi kırmızılaşmamış bir ürünü götürüp pazara sununca tüketicide yanlış bir algıya sebep olunuyor. Ayrıca ürünün çok hızlı olgunlaşması sebebiyle raf ömrünün inanılmaz derecede hızlı yaşlanmasına ve kalite problemlerine neden olunuyor. Bilindiği üzere, imzaladığımız ‘Yeşil Mutabakat’ çerçevesinde 0 pestisit kullanmayı taahhüt edebileceğimiz tek ürün kaldı elimizde. O da Bursa siyah inciri. Dolayısıyla bizler bu tip ürünlerde kullanılabilecek her türlü kimyasalın yanlış olduğunu düşünüyor ve doğal olgunlaşmayı teşvik ediyoruz” dedi.