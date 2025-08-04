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Vegan burger zinciri iflas etti

2015 yılında kurulan Avusturya merkezli vegan restoran zinciri Swing Kitchen, mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruma sürecine alındı.

Haber Merkezi
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Vegan burger zinciri iflas etti
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Avusturya’da 2015 yılında kurulan vegan restoran zinciri Swing Kitchen, mali sorunlar nedeniyle iflas koruma sürecine girdi. Süreç, Viyana Ticaret Mahkemesi tarafından başlatıldı.

Şubenin borcu 1,9 milyon euro

İflas süreci kapsamında, Swing Kitchen’a bağlı Viyana’daki şube Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH’nin borçları yaklaşık 1,9 milyon euro olarak açıklandı. Bu şubede 19 kişinin çalıştığı bildirildi.

Ana şirket de iflas başvurusunda bulundu

Zincirin ana şirketi Schillinger Vegan Holding’in de geçtiğimiz cuma günü iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı. Şirketin toplam borcunun 4,3 milyon euro olduğu ifade edildi.

Yeniden yapılandırma planlanıyor

Her iki şirket için de mevcut yönetimin dışarıda bırakıldığı bir yeniden yapılandırma süreci başlatıldı. Yetkililer, önümüzdeki haftalarda bu sürecin gidişatının değerlendirileceğini belirtti.

Alacaklılar ve çalışanlar sürece dahil

Schillinger Vegan Holding'in iflas süreci yaklaşık 40 alacaklıyı ve 13 çalışanı etkilerken, Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH bünyesinde yer alan 19 çalışan da sürece dahil edildi.

Almanya’daki şubeler önceden kapanmıştı

Ekonomist'in haberine göre zincirin Almanya’da bulunan üç şubesi, iflas koruma sürecinden önce kapatıldı. Swing Kitchen grubunun genel müdürü Albrecht Eltz, Almanya pazarında faaliyetlerini sürdürmenin zor olduğunu ifade etti.

Artan maliyetler etkili oldu

Şirket yetkilileri, artan hammadde fiyatları ve genel ekonomik koşulların, büyüme planlarının yürütüldüğü bir dönemde zorluk yarattığını belirtti. Swing Kitchen, Avusturya’daki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeniden yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

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