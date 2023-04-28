Giyim İstihdamı kan kaybediyor

Yener KARADENİZ

ADIYAMAN - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 22 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan 265 firma ile hazır giyim sektörünün kalelerinden Adıyaman’da konteyner kent kurdu. Adıyaman OSB’nin yanında kurulan TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı’ndaki 308 konteynerde yaklaşık bin 200 kişinin yaşaması öngörülüyor. Konteyner kentte çocuk parkı, kreş ve çamaşırhane de var. Adıyaman’daki hazır giyim firmalarının depremin ardından ancak yüzde 40 kapasiteye ulaşabildiğini söyleyen TGSD Başkanı Ramazan Kaya, “Kurduğumuz yaşam alanı ile çalışanlarımızın yeniden hayata tutunmalarını, işletmelerimizin ayağa kalkmalarını ve deprem öncesindeki yüzde 70’lik kapasiteye ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Kaya, “Ağustos 2022’de hazır giyimde toplam istihdam 738 bindi, Şubat sonunda 710 bine düştü. 6 ayda 28 bin olan istihdam kaybının EYT ile birlikte 50 binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Son 6 ayda tekstil ve hazır giyimde istihdam çıkışı 100 binin üzerinde. Göçü durduramazsak çarkları döndüremeyiz” dedi. Kaya, istihdam kaybının nedenlerini AB ve ABD’deki düşen talep, rakiplere kıyasla yüksek maliyetler ve baskılanan kur olarak sıraladı.

“Konteyner kent için yabancı şirketler de destek oldu”

Göçü önlemedeki en önemli unsurlardan birinin, temel barınmanın ötesinde iyi yaşam koşulları sağlamak olduğuna inandıklarını belirten TGSD Başkanı Sanem Dikmen de “Bölgeye hammadde tedarikinde sıkıntı yok ancak istihdamda ciddi zorluk yaşanıyor. En hızlı ve verimli çözüm konteyner kent kurmaktı. Biz de üyelerimiz ve paydaşlarımızın katkılarıyla yaşam alanımızı oluşturduk. Ayrıca uluslararası markaların alım ofisi temsilcileri ile bir ay içinde düzenlediğimiz iki toplantıda, ülkemizin siparişleri karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu, yeni iş birliklerine imza atılmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını ve bölgeye verilen siparişlerin devamlılığının önemini vurguladık” diye konuştu. Toplantıda verilen bilgiye göre sadece Spring Near East Manufacturing’in yaptığı konteyner bağışı 100’ü buldu.

Sektör istihdamının 5’te biri bölgede

2022 sonu verilerine göre Türkiye genelinde 726 bin, 11 ilde ise 143 bin 663 kişi hazır giyim sektöründe çalışıyor. Sektördeki toplam istihdamın %19,7’si deprem bölgesinde bulunuyor. 50 bin 803 kişi ile ilk sırada yer alan Malatya’yı 22 bin 568 kişi ile Adıyaman, 18 bin 825 kişi ile Diyarbakır takip ediyor. 2022 verilerine göre 11 il, yıllık 352 bin ton üretim ile Türkiye’nin toplam üretiminin % 8,9’unu karşıladı.

“Kira yardımına konteyner de dahil edilmeli”

Deprem bölgesinden 3,5 milyon vatandaşın göç ettiği bilgisini paylaşan Kaya, “KÇÖ devam ettiği için işçi çıkarılamıyor ancak 6 Mayıs’ta KÇÖ bitiyor. Okullar da açıldı. İnsanların bulunduğu şehre dönmesi gerekiyor. Ancak kira yardımı insanların konteyner kentlere yerleşmekten imtina ediyor. Konteynere yerleşen bölge vatandaşının kira yardımı kesiliyor. Bu da deprem bölgesinde işgücü kaybının nedenlerinden biri. Kira yardımı desteğinin konteynerde kalanlara da verilmesi doğru olacaktır. Talebimizi de ilettik” diye konuştu.