ITM 2024 Fuarı için geri sayım başladı

Lider tekstil makine üreticileri, küresel çapta sektör yatırımcıları ve profesyonel ziyaretçiler en yeni tekstil teknolojilerini görebilmek için ITM 2024 Fuarı’nda buluşacak.

4-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak olan ITM 2024 Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelecek tekstil teknoloji liderlerini 5 gün boyunca İstanbul’da ağırlayacak.

Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, İran, Özbekistan ve Türkmenistan gibi çok sayıda ülkenin Türkiye ile arasında vize anlaşması olmasının ziyaretçi sayısının artmasında etkili olması bekleniyor. Avrupa’ya giderken vize sorunu yaşayan ülkelerin tekstil üreticileri, kendi ülkelerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına başvuru yaparak vizelerini alabilecek.

İstanbul, ulaşım ve konaklamada büyük kolaylıklar sunuyor

Öte yandan fuarın coğrafi olarak ülkeleri birbirine bağlayan en yakın nokta olan İstanbul’da gerçekleştirilmesi, ITM 2024 Fuarı’nı gerek katılımcılar gerekse ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline dönüştürecek. Dünyanın önemli ticaret merkezlerine 3 saatlik uçuş mesafesinde yer alan İstanbul, hem çevre illere hem de çevre ülkelere hava, deniz ve kara yolu ile ulaşımda kolaylıklar sağlıyor. Türk Hava Yolları’nın 129 ülkede toplam 340 farklı noktaya uçuş yapması da İstanbul’un kolay ulaşılabilir olmasında etkili oluyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra; Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Balkan ülkelerindeki yatırımcılar, 3 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a ulaşıp ITM 2024 Fuarı’nı ziyaret edebilecek.

Ayrıca İstanbul, konaklama olanaklarıyla da fuar için gelen katılımcı ve ziyaretçilere büyük kolaylıklar sunuyor. Otellerin fuar alanlarına yakın olması sayesinde ITM Fuarı’na yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler konaklama açısından zorluk yaşamayacak.

HIGHTEX 2024 ile eş zamanlı düzenlenecek

HIGHTEX 2024 Fuarı, 4-8 Haziran tarihleri arasında ITM 2024 ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Nonwoven ürünlerin, üretimde kullanılan hammaddelerin ve son teknolojilerin sergileneceği HIGHTEX 2024 Fuarı; katılımcılara sadece iş birliği ve ağ oluşturma fırsatları sunmakla kalmayacak aynı zamanda en son trendleri öğrenme, inovatif ürünler ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirme imkânı da tanıyacak. Gelen taleple rekor bir doluluk oranına ulaşması beklenen HIGHTEX 2024 Fuarı’nın teknik tekstil ve nonwoven sektörüne ivme kazandıracak.