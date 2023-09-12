Çin'den Sırbistan bakır projesine 3,8 milyar dolar

Çin'in Zijin Madencilik Grubu, Sırbistan'daki Timok bakır-altın projesinin Cukaru Peki Alt Bölge madeninin geliştirilmesine 3,8 milyar dolar yatırım yapacak.

Sırbistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Şirketin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 300 MW'lık güneş enerjisi santrali projesi için ayrı bir anlaşma imzalandığı da belirtildi. Güneş enerjisi santrali yatırımı 200 milyon doları bulacak.

Zijin, 2021 yılında faaliyete geçecek olan Cukaru Peki madeninin geliştirilmesine daha önce 678 milyon dolar yatırım yapmıştı.