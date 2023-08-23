Hurda metali yeşil hazineye dönüştürecekler

Madencilik şirketleri hurda metali yeşil enerji hazinesine dönüştürmek istiyor.

Madencilik devleri Rio Tinto, Glencore ve diğerleri, yeşil enerji dönüşümü emtialara olan talebi artırırken, rekabet avantajı kazanmaya çalışıyor.

Wall Street'in haberine göre, bazı küresel madencilik şirketleri, hurdalıklarda enerji geçişini güçlendirebilecek malzeme arayışına girdi.

Rio Tinto ve Glencore, son on yılda ABD, Avustralya ve Kongo gibi ülkelerdeki dev madenler için yapılan yatırımlardan yola çıkarak, kritik metallerin geri dönüşümünü arttırmak adına anlaşmalar imzaladı.

Sürdürülebilir kaynak kilit rolde

Pek çok madencilik şirketi, otomobil ve elektronik üreticilerinin, ürünleri için giderek daha fazla sürdürülebilir kaynaklı metal talep edeceğine inanıyor. Ayrıca artan hurda metal arzından kaynaklanan potansiyel tehdidi bir fırsata dönüştürmenin yollarını arıyor.

Dünyanın en büyük ikinci madencilik şirketi ve elektrikli araçlar, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri yapımında kullanılan alüminyumun en büyük üreticilerinden olan Rio Tinto geçen ay, Kanadalı Giampaolo Grubu'na ait geri dönüştürülmüş alüminyum tedarikçisi Matalco'nun %50 hissesini 700 milyon dolara satın almayı kabul etti.

Mayıs ayında Glencore, Li-Cycle Holdings ile Avrupa'da yılda 36 gigawatt'a kadar lityum iyon pil için yeterli miktarda geri dönüştürülmüş malzeme üretebilecek bir geri dönüşüm merkezi oluşturmak üzere anlaştı. Şirketlere göre bu, Avrupa'nın en büyük geri dönüştürülmüş pil sınıfı lityum, kobalt ve nikel kaynağı olacak.

Bu hamleler, madencilik sektörünün, yatırımcıların madenciliğin sorunlu olduğu ve iklim değişikliğine olumsuz etikleri bulunması da dahil olmak üzere çevreyi tehdit ettiği yönündeki algılarını değiştirmek için mücadele ettiği bir dönemde geldi. Sektörün emisyon, atık vb konulardaki sicili, bazı şirketlerin yeni projelere izin verme ve vasıflı işçi çekme çabalarını zorlaştırıyor.

"Geri dönüşümde daha az enerji harcanıyor"

Madencilik şirketleri bu durumda aynı zamanda bir kâr fırsatı da görüyor. Çin'de onlarca yıldır devam eden sanayileşmenin, her zamankinden daha fazla ikinci el metal yaratmaya başlaması bekleniyor ve şirketler bunların geri dönüştürülüp yeniden satılabileceğini umuyor.

Rio Tinto'nun CEO'su Jakob Stausholm, "Geri dönüşüm yaptığınızda daha az enerji kullanırsınız ve doğa üzerinde daha az etki yaratırsınız" dedi ve ekledi “Bu yüzden bunu yapabileceğimiz her yerde yapmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.”