Madencilik devi BHP'den yatırım açıklaması

Küresel madencilik şirketi BHP Group, yatırım anlaşmalarının doğru fiyata yapılmasını sağlamak için on yıl veya daha fazla beklemeye hazır olduğunu belirtti.

CDO Johan van Jaarsveld yaptığı açıklamada bunun döngüsel bir sektör olduğuna vurgu yaparak, bazen doğru fiyata doğru fırsatı elde etmek için 10 yıl veya daha fazla beklemek gerektiğimi ifade etti.

Jaarsveld, Avustralya'da şirketin madenlerini daha verimli hale getirmeye odaklanacağını söyledi.

Şirket yetkilisi, önümüzdeki birkaç yıl içinde lityumdan çok para kazanılacağını ancak uzun vadeli marjların yeterli olmaması nedeniyle BHP'nin sektöre yatırım yapmadığını kaydetti.