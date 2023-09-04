Madencilik devine 4,3 milyar dolarlık teklif
Albemarle, Avustralyalı lityum devi Liontown'a 4,3 milyar dolarlık teklif verdi.
Albemarle Corp, Avustralyalı Liontown Resources'a satın almak için 6,6 milyar Avustralya Doları değerinde (4,3 milyar ABD Doları) teklif sundu.
Hisse başına 3 Avustralya Doları tutarındaki yeni nakit teklifi, Liontown'un 1 Eylül'deki 2,62 Avustralya Doları tutarındaki son kapanışına göre %14,5'lik bir artışa denk geliyor.
Ayrıca Albemarle'ın Mart ayının sonlarında yaptığı ve reddedilen hisse başına 2,50 Avustralya Doları tutarındaki tekliften %20 daha yüksek.
Liontown yönetim kurulunun, hissedarlara oybirliğiyle yeni teklif için oy vermesini tavsiye etmeyi amaçladığı bildirildi.