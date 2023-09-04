Madencilik devine 4,3 milyar dolarlık teklif

Albemarle Corp, Avustralyalı Liontown Resources'a satın almak için 6,6 milyar Avustralya Doları değerinde (4,3 milyar ABD Doları) teklif sundu.

Hisse başına 3 Avustralya Doları tutarındaki yeni nakit teklifi, Liontown'un 1 Eylül'deki 2,62 Avustralya Doları tutarındaki son kapanışına göre %14,5'lik bir artışa denk geliyor.

Ayrıca Albemarle'ın Mart ayının sonlarında yaptığı ve reddedilen hisse başına 2,50 Avustralya Doları tutarındaki tekliften %20 daha yüksek.

Liontown yönetim kurulunun, hissedarlara oybirliğiyle yeni teklif için oy vermesini tavsiye etmeyi amaçladığı bildirildi.