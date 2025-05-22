Rio Tinto CEO'su Stausholm istifa edeceğini açıkladı

Dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto CEO'su Jakob Stausholm, sürpriz bir şekilde bu yılın sonlarında istifa edeceğini açıkladı. Şirket 2020'nin sonlarında Stausholm'u en üst patronu olarak atamıştı.

Stausholm'un ilk hamlelerinden biri, 2022'de yaygın zorbalık, taciz ve ırkçılık olaylarını ortaya koyan şirketteki işyeri kültürü hakkında bir rapor hazırlatmak oldu.

Görev süresi boyunca grup ayrıca iklim değişikliğini ele almaya yönelik güçlü bir dönüş sözü vererek “kusursuz bir ESG” performansı elde etmeyi taahhüt etti. Analistler bu haberin büyük bir sürpriz olduğunu belirtti.

Stausholm yönetimindeki Rio, Arjantin'deki Rincon projesi, ABD merkezli Arcadium Lithium'u 6,7 milyar dolara satın alması ve Codelco'nun Maricunga lityum projesine yaptığı 900 milyon dolarlık yatırımla batarya metali lityum üzerine büyük bir bahis oynadı.

BAE Systems CEO'su Charles Woodburn ve Newmont patronu ve eski Rio yöneticisi Tom Palmer da dahil olmak üzere 2020'de bu görev için düşünülen bir dizi adaydan biri olan Stausholm, yeni bir CEO atanana kadar görevine devam edecek.