İğrek Makina, MATEF’te yeni işleme merkezini tanıttı

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da makina, döküm ve metalürji sektörünün önde gelen firmalarından olan ve dökümcülüğün yanı sıra CNC takım tezgâhları da üretmeye başlayarak pazarda ses getiren İğrek Makina, yeni işleme merkezini ilk kez MATEF’te sergiledi. Fuarı değerlendiren İğrek Makine Ar-Ge Müdürü Fatih İğrek, “Öncelikle bu organizasyon Makine İmalatçılar Birliği’nin bir girişimi. Yerli üreticileri önemseyen bir fuar. Ziyaretçiler arasında farklı ülkelerden gelen insanların da bulunuyor olması önemli. 4 gün sürecek fuarda beklentilerimiz pazarda, yerli makine üreticilerinden olduğumuzu duyurmak. Bunun için çalıştık. Uzun ömürlü olmasını diliyoruz ve bekliyoruz” dedi. İlk senesi olmasına rağmen yabancı ziyaretçilerin de fuarda yer aldığını belirten İğrek, “Gördüğüm kadarıyla ilk gün itibariyle katılım fena değildi. Belli bir oranda yabancı katılımı da var. Özellikle Rusya’dan önemli bir katılım var. MATEF bu yıl ilk kez düzenleniyor. Eğer bu fuar başarılı olup ağızlarda güzel bir tat bırakırsa, sürekli bir hal alırsa Türk makine sektörünün ihracatına önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.

“Mikron seviyesinde hassasiyete sahip”

İğrek Makina olarak MATEF’i çok önemsediklerini belirten Fatih İğrek, “Tarihimizin en büyük fuar stantlarından birisini buraya kurduk. 2023’te 2 yeni modelimizi piyasaya çıkarmayı planlamıştık. Bunlardan ilki olan 1 metre çaplı freze-torna işleme merkezini ilk kez burada sergiliyoruz. bugüne kadar benzerleri yapılmış olsa da bu kadar büyüğü ve bu kadar yerlilik oranı yüksek olan bir makine üretilmedi. Bu işleme merkezimizi görmek için herkesi bekliyoruz. Pek çok sanayi kuruluşumuzun talebini, yüksek kalitede çözecek bir makine olarak hayata geçirdik. Belli alanların değil, her sektörün işine yarayacak bir makine tipi. Otomotiv, havacılık, genel sanayi ürünleri gibi her türlü metal parça ihtiyacı olan herkesin kullanabileceği, ihtiyaç duyacağı bir makine. Emsallerine göre akıllandırılmış, otomatik programlama özellikleri olan, çarpışma, indirme engelleme özellikleri olan 12 bin devire çıkan iş miline sahip süper hassas bir makine. Özellikle hassasiyet konusunda oldukça iddialıyız. Mikron düzeyindeki hassasiyet sayesinde kalıpçılık sektöründe cep telefonu kalıbından araba jantına kadar her parçayı o bildiğiniz komplike geometrileriyle mükemmel işleyebilecek bir makine” dedi.

Teknolojik ve küçük alanda yüksek iş çıkaran bir makine olduğunu söyleyen İğrek, “Dünyadaki 5-6 çok ünlü üretici bu hassasiyette bir makine üretiyor. Mikron mertebesindeki hassasiyet ile komplike geometrik parçaların işlenebilir olması önemli bir özellik. Havacılık sektörünün jet motoru üretiminde kullandıkları bazı türbin parçaları komplike geometrik parçalar ve bunları bu makineyle işleyebiliriz” diye konuştu.

Yeni fabrika gün sayıyor

Makine tarafında yeni ürünler geliştirmeye devam ederken diğer yandan da Bursa Mustafakemalpaşa OSB’deki fabrikaların inşaatında son aşamaya geldiklerini belirten Fatih İğrek, “Yeni fabrikamızın ana inşaatı tamamlandı. 150 bin m2 arsaya kurulan üretim tesisimizin en stratejik bölümü yine dökümhanemiz olacak. Yeni fabrikamız 5 dev endüksiyon ocağı ile 190 ton maden biriktirebilecek üretim kapasitesine, parçada 100 tonu bulan parçaları dökebilecek altyapıya sahiptir. Fabrikamız kapasite bazında Avrupa’nın ve hatta dünyanın önde gelen tesislerinden birisi konumuna gelecek. Teknoloji anlamında da çok iyi döküm ekipmanları ve makinaları için yatırımlarımızı yaptık, 2023’ün ilk yarısının sonunda tesisimiz faaliyetlerine başlıyor” dedi.