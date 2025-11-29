2025-2026 TÜVTÜRK muayene ücreti: TÜVTÜRK otomobil, ticari, kamyonet muayene ücreti ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde zam haberleri gündeme gelirken nihai açıklama da yapıldı. Böylece tüm araç sınıflarında geçerli olmak üzere TÜVTÜRK muayene ücretlerine zam geldi.

2025-2026 TÜVTÜRK MUAYENE ÜCRETİ

2025–2026 dönemi TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu. 2025 yılında otomobil, minibüs ve kamyonet gibi binek/hafif ticari araçların muayene ücreti 2.620,80 TL olarak uygulanırken; 2026’da bu tutar, yeniden değerleme oranı olan %25,49 artışla 3.288,84 TL’ye çıktı.

Motosiklet, traktör ve motorlu bisiklet gibi hafif araç grubunda 2025 ücreti 1.335 TL iken, 2026’de 1.674,53 TL’ye yükseldi.

Ağır vasıta, otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi araçlarda ise 2025 muayene ücreti 3.543,60 TL iken; 2026 itibarıyla 4.445,60 TL olarak duyuruldu.

Yenilenen fiyat tarifesiyle birlikte araç sahiplerine hatırlatma, muayeneyi zamanında yaptırmayanlar için her ay gecikme cezası uygulanıyor bu ceza, muayene ücretinin %5’i oranında hesaplanıyor.

TÜVTÜRK OTOMOBİL, TİCARİ, KAMYONET MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni yıl ile birlikte araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 2025 yılı için geçerli olacak TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği yeni tarifeye göre, araç tipine göre ücretlerde artış gerçekleşti. Bu artışlar, trafikteki güvenlik standartlarını koruma ve araçların düzenli kontrolünü sağlama amacı taşıyor. Vatandaşların, muayene tarihlerini ve yeni ücretleri dikkate alarak planlama yapmaları önem arz ediyor.

Güncel TÜVTÜRK Muayene Ücretleri (2025)

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 1.334,40 TL

1.334,40 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 2.620,80 TL

2.620,80 TL Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 3.543,60 TL

Bu ücretlere ek olarak, araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü ücreti ise 2025 yılı için 368,00 TL olarak belirlenmiştir.