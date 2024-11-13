Binlerce iş görüşmesi ile otomotivde uluslararası ticaret artırılacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Bursa OSB) ev sahipliğinde Türkiye’de beşinci kez düzenlenen Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu, Dünya ve Türkiye’den otomotiv ana ve yan sanayi üreticilerinin katılımıyla başladı. 14 Kasım’a kadar Merinos AKKM’de devam edecek olan etkinlikte 40’ı aşkın ülkeden 120’den fazla yabancı firma ve Türkiye’den de 120’nin üzerinde sektör temsilcisi katılacak, 5 binden fazla ikili iş görüşmesi yapılacak. Organizasyonun açılışında konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay; ABD, Meksika, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde dönüşümlü olarak düzenlenen bu etkinliğin Türkiye'de beşinci kez düzenlenmesinin Bursa'nın otomotiv sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Urbay, Bursa’nın Türkiye otomotiv sektöründeki öncü rolüne dikkat çekerek, “Türkiye’de üretilen her üç araçtan biri Bursa’da üretiliyor ve günde 1500'den fazla araç banttan iniyor. Türkiye'nin 35 milyar dolarlık otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa firmaları tarafından gerçekleştiriliyor, ayrıca Bursa'da 400’ün üzerinde otomotiv firmasında 60 bin kişinin istihdam ediliyor” dedi. Urbay, organizasyonun firmalar arasında sürdürülebilir iş birlikleri ve yeni ticari dostluklar kurmak adına önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

“İhracat projeleri teşvik edilmeli”

Açılışta konuşan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı da sektörün 35 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yaptığını vurguladı. Otomotiv endüstrisinde artan rekabetin ve teknolojik gelişmelerin sektörde yaratıcı ve yenilikçi projelere ihtiyaç doğurduğunu ifade eden Arıncı, Türk otomotiv endüstrisinin ihracat pazarlarında daha fazla katma değer yaratmasının önemini vurguladı. Sektörün yüksek katma değerli ve istikrarlı büyümesi için ihracat projelerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Arıncı, McKinsey'nin yeni bir araştırmasına göre, Avrupa’daki OEM'lerin küresel pazar payının önümüzdeki on yıl içinde yüzde 60’tan yüzde 45’e düşmesinin beklendiğine dikkat çekti. Avrupalı üreticilerin dönüşüm sürecinde stratejik adımlarla avantaj elde edebileceğini belirten raporun, Türk otomotiv sektörüne de bir yol haritası sunduğunu söyleyen Arıncı, “Bizim, Avrupa’nın dönüşüm adımlarını takip ederek pozisyonumuzu güçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu’nun açılış törenine Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Otomotiv Konsey Başkanı Rengin Eren ile Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi katıldı.