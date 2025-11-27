Elektrikli araç şarjında yeni dönem: Lokasyon ve saat bazlı tarife geliyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araçların şarj maliyetlerinde bölge ve zaman odaklı yeni bir fiyatlandırma sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre düzenleme iki ana başlıktan oluşuyor: lokasyon bazlı tarife ve saat bazlı tarife. Buna göre, elektrik tüketiminin en yüksek olduğu akşam saatlerinde şarj fiyatları artarken, tüketimin düştüğü gece saatlerinde elektrikli araç kullanıcıları daha uygun tarifelerden yararlanabilecek.

Sürücülere daha düşük maliyetle şarj imkânı

Benzer şekilde, yoğunluğun fazla olduğu AVM gibi popüler noktalarda fiyatlar daha yüksek olacak. Yoğunluğun az olduğu bölgelerde ise sürücüler daha düşük maliyetle şarj imkânı bulabilecek. Bu yeni modelle hem şebeke üzerindeki yükün dengelenmesi hem de kullanıcıların daha esnek ve adil bir fiyatlandırmaya erişmesi hedefleniyor.

"Kartla veya temassız ödeme seçeneğini de sunmak istiyoruz”

Şarj istasyonlarının çalışma durumunun izlenmesi, erişilebilirlik bilgilerinin anlık paylaşılması ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik düzenlemelerin planlandığı da açıklayan Yılmaz, şarj ünitelerine POS cihazı entegrasyonunun da değerlendirildiğini belirterek, “Çoğunlukla mobil uygulamalardan ödeme yapılıyor ancak kartla veya temassız ödeme seçeneğini de sunmak istiyoruz” dedi.

Şarj ağı genişleyecek

Mustafa Yılmaz, TRT Radyo 1’e yaptığı açıklamada, Türkiye’deki tüm şarj ağı işletmecilerinin her marka elektrikli araca hizmet vermek zorunda olduğunu vurgulayarak, “Aracınız hangi marka olursa olsun, yol üzerinde gördüğünüz herhangi bir şarj operatöründen hizmet alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında 2 milyondan fazla şarj işlemi yapıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı ekim ayı itibarıyla 332 bin 10’a ulaştı. EPDK projeksiyonlarına göre bu rakamın 2035 yılında 4 milyon 214 bini geçmesi bekleniyor.

EPDK verilerine göre ekim ayında Türkiye genelinde 2 milyon 328 bin 190 şarj işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerde toplam 47 bin 429 MWh elektrik tüketildi. En yüksek tüketim, 14 bin 438 MWh ile İstanbul’da kaydedildi. Markalar arasında en yüksek elektrik tüketimi 11 bin 292 MWh ile Togg’un şarj ağı Trugo tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’deki toplam şarj noktası sayısı ise 36 bin 984’e ulaştı.