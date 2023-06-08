Ford Otosan, 5 kıtada 94 ülkeye ihracat yapıyor

RAMAZAN AYDIN

KOCAELİ - Kocaeli’nde Gölcük ve Yeniköy fabrikaları, Eskişehir fabrikası ve İstanbul’da Sancaktepe Ar-Ge Merkezi ve yedek parça deposu, Romanya’da Craiova fabrikası ile 4 ana merkezde faaliyet göstererek 20 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan, 2022 yılında 5 kıtada 94 ülkeye 6,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’daki en değerli otomotiv şirketi olan Ford Otosan 1688 Ar-Ge çalışanı ile mühendislik ihracatı da gerçekleştiriyor. 2004 yılından bu yana, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 3 şirketi arasında yer alan Ford Otosan, son 11 yıldır otomotiv sektörü ihracat şampiyonu ve son 7 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu olma başarısını gösterdi. 2022 yılı itibarıyla 721 bin 700 araç, 436 bin 500 adet motor ve 140 bin adet aktarma organı üretim kapasitesi sayesinde Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda.

Türkiye’nin toplam ticari araç ihracatının yüzde 79'unu tek başına gerçekleştiren Ford Otosan Türkiye’de kendine ait limanı olan tek otomotiv tesisidir ve bu şirket için önemli bir rekabet avantajı teşkil ediyor. Yeniköy Limanı yıllık 400 bin yükleme ve tahliye kapasitesine sahip Türkiye’deki tek üretime entegre otomotiv ihtisas limanı olarak yer alıyor. Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında üretilen araçlar Ford’u Avrupa’da ticari araç pazarında liderliğe taşımış bulunuyor. Ford’un Avrupa ticari araç pazar liderliğini son 6 yıldır üst üste devam ettirmesinde üstün kaliteli ve müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan Transit modelleri büyük rol oynuyor. MF Gelibolu ve MF Çanakkale Gemileri, Başiskele ilçesinde bulunan Ford Otosan’da üretilen ihraç araçları İstanbul sınırlarında bulunan Maltepe ve Yenikapı limanlarına taşıyacak.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları için çalışıyor

Toplumsal sorumluluklar konusundaki duyarlılığıyla da öne çıkan Ford Otosan, ülkemizin ekonomik gelişimine ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlarken; kurumsal vatandaşlık anlayışı ve ‘Gelecek Şimdi’ vizyonu doğrultusunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor. 2019 yılında, Ford Otosan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan Nitelikli Eğitim, Eşitsizliklerin Azaltılması ve Hedefler İçin Ortaklıklar hedefleri doğrultusunda ulusal çapta özellikle yeni teknolojilere erişimi olmayan çocuklara sensörler, kodlama, yapay zekâ gibi teknolojileri kullanarak sorun çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen “Hayaller Bilgi İster” projesini başlattı. “İş’te Eşitlik” anlayışı ile 2013 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık çalışmaları yürütüyor. Ford, toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri doğrultusunda, başta eğitim ve istihdam olmak üzere, STEM alanında kadınların gelişimi için çalışmalar yürütüyor.

2 fabrika en iyiler listesinde

Kocaeli ve Eskişehir Fabrikaları, Ford fabrikaları arasındaki değerlendirmelerde Ford’un ‘En İyi Araç Üretim Merkezleri’ arasında gösterilirken, Eskişehir Fabrikası Türkiye’de araç, dizel motor ve güç aktarma organlarını aynı merkezde üretebilen tek fabrika konumunda bulunuyor. Bayileri ile kökleri çok eskilere dayanan bir iş ortaklığı ilişkisine sahip olan Ford Otosan, Türkiye’nin dört bir yanında, bu ortaklığı benimsemiş ve buna değer katan güçlü isimlerle temsil ediliyor.