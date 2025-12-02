Otomobil satışları geçen yıla göre çift haneli arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Kasım 2025 otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.

ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,16 oranında artarak 1.176.780 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 10,96 oranında artarak 938.177 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,13 artarak 238.603 adet oldu.

Kasımda otomobil pazarı yüzde 10,78 büyüdü

2025 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Kasım ayına göre yüzde 9,82 artarak 132.984 adet oldu. 2025 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,78 artarak 104.795 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,38 artarak 28.189 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 39,4 arttı.

Satışların yüzde 56’sı C segmenti

Pazarın yüzde 82,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 522.853 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 249.397 adetle yüzde 26,6 pay aldı.

Satılan iki araçtan biri benzinli

Benzinli otomobil satışları 442.650 adetle yüzde 47,2 pay, Hibrit otomobil satışları 251.992 adetle yüzde 26,9 pay, Elektrikli otomobil satışları 166.665 adetle yüzde 17,8 pay ve Dizel otomobil satışları 69.471 adetle yüzde 7,4 pay, Otogazlı otomobil satışları 7.399 adetle yüzde 0,8 pay aldı.