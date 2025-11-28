Otomotiv ihracatında yeşil dönüşüm

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv sektörünün ihracat performansı, Ar-Ge yatırımları ve yeşil dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi konumunda bulunan OİB’in, 30 yılı aşkın süredir kesintisiz faaliyet gösterdiğini belirten Çelik, “UİB’in toplam ihracatının yaklaşık yüzde 84’ünü tek başımıza gerçekleştiriyoruz. 2024’te 37 milyar dolar olan ihracatımızın bu yılı yaklaşık 41 milyar dolarla kapatmasını bekliyoruz” dedi.

Otomotiv sektöründe ihracatın katma değerini artırmanın temel yolunun Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini vurgulayan Çelik, Türkiye genelinde 200’ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi bulunduğunu hatırlattı. Elektrikli araçlar, batarya sistemleri, otonom sürüş teknolojileri ve dijitalleşmenin sektörün ana odak alanlarını oluşturduğunu ifade eden Çelik, “Sadece mevcut ürünlerin geliştirilmesi değil, yeni nesil araç teknolojilerinin oluşturulmasına yönelik yatırımlar hız kazanıyor. Yeşil dönüşüm ve çevreci üretim de Ar-Ge faaliyetlerimizin merkezinde” dedi. Üniversiteler ve araştırma merkezleriyle yapılan işbirliklerinin önemine dikkat çeken Çelik, Türkiye’nin artık yalnızca üretim değil, aynı zamanda küresel tedarik zincirinin kritik bir Ar-Ge ve teknoloji halkası haline geldiğini belirtti.

Elektrifikasyon, sürdürülebilirlik sektörü şekillendiriyor

Sektörde öne çıkan küresel trendleri değerlendiren Çelik, yeşil dönüşüm ve karbon nötr hedeflerinin üretim süreçlerini yeniden tanımladığını, elektrikli ve bağlantılı araç teknolojilerinin ise tedarik zincirini baştan sona dönüştürdüğünü söyledi. “Artık otomobil yalnızca mekanik bir ürün değil; yazılım, veri ve bağlantılı teknolojilerin merkezinde olduğu bir platforma dönüştü” diyen Çelik, pandemi sonrası şirketlerin esnek ve dayanıklı tedarik zinciri yönetimine daha fazla önem verdiğini, Türkiye’nin bu dönemde hızlı uyum kabiliyetiyle öne çıktığını ifade etti. Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının hem kamu politikaları hem de sektör işbirlikleriyle kapsamlı biçimde yürütüldüğünü belirten Çelik, OİB koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP) hakkında bilgi verdi. Ticaret Bakanlığı, TİM, TAYSAD ve OSD’nin katkılarıyla oluşturulan planın, sektörün yeşil dönüşüm yol haritasını ortaya koyduğunu aktaran Çelik, OSEP çerçevesinde sürdürülebilirlik komitesi kurulduğunu, yıllık anketler ve sektör analizleriyle firmaların mevcut durumunun ölçüldüğünü söyledi. OİB’in uzun yıllardır yürüttüğü yenilikçi projelerden biri olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) ile şimdiye kadar 5.672 proje başvurusu alındığını, 129 projenin ödüllendirildiğini ve girişimlere toplam 6,9 milyon TL destek sağlandığını belirten Çelik, desteklenen projelerin yüzde 60’ının şirketleştiğini, toplam değerlemenin 392,4 milyon dolara ulaştığını da kaydetti. Türk Ticaret Bankası’nın ihracatçılara sunduğu yeni dönem çözümlerinin önemine değinen Çelik, Ticaret Bakanlığı’nın önemli avantajlar sağladığını vurguladı.

Yeşil dönüşüm UR-GE projesi ile ihracatta rekabet gücü artıyor

Ticaret Bakanlığı destekleriyle uygulanan “Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm UR-GE Projesi” kapsamında firmaların karbon ayak izi hesaplama, enerji verimliliği, sürdürülebilir tedarik zinciri, GRI raporlaması ve sürdürülebilir finans gibi alanlarda desteklendiğini belirten Çelik, 2024’te İsveç’te gerçekleştirilen heyet ziyaretinde sektörün iyi uygulama örneklerinin yerinde incelendiğini söyledi. Ayrıca, Türk Ticaret Bankası’nın ihracatçı firmalara yönelik yeni dönemde sunduğu çözümlerin önemine dikkat çeken Çelik, Ticaret Bakanlığı’nın Responsible® danışmanlık programının sürdürülebilirlik alanında firmalara önemli avantaj sağladığını belirtti.