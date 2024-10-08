Tesla almak hayal oldu! Dünyada düştü, Türkiye’de zam geldi

Tesla otomobillere zam geldi. Elektrikli otomotiv devi tüm dünyada fiyatları düşürürken, Türkiye’de büyük artışa gitti. Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatlarını yeni zamla birlikte güncelledi.

İndirim bekleniyordu, zam geldi

Türkiye’de geçtiğimiz yıl satışa sunulan Tesla Model Y elektrikli otomobilde indirim bekleniyordu. Tesla, Model Y’nin fiyatlarında büyük artışa gitti. İşte güncel fiyatlar şu şekilde sıralandı:

Model Y Arkadan Çekiş: 1.791.451 TL’den 1.866.203 TL’ye çıktı.

Model Y Long Range: 3.081.120 TL’den 3.209.741 TL’ye çıktı.

Model Y Performance: 3.334.733 TL’den 3.473.990 TL’ye çıktı.

En çok satan otomobillerde başı çekiyordu

Eylül ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller arasında başı çeken Model Y’nin tüm sürümlerinin fiyatı önemli ölçüde yükseldi. 455 kilometreye kadar menzil sunan "Arkadan Çekiş" versiyonu, 1.791.451 TL'den 1.866.203 TL’ye kadar çıktı.

533 kilometre menzil ve 217 km/s azami hız sunan "Long Range" sürümünün fiyatı, zam öncesi 3.081.120 TL iken, zam sonrasında 3.209.741 TL’ye yükseldi.

514 kilometre menzil ve 250 km/s azami hız sunan "Performance" versiyonu ise 3.334.733 TL’den satılmaya devam ediyor.