Tesla Türkiye fiyatlarda indirime gitti
Milyarder iş adamı Elon Musk’un sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, envanter bölümündeki Model Y’de indirime gitti. Türkiye’de son 10 ayda en çok satılan model olan SUV’daki indirim 400 bin TL’yi aşıyor.
Dünyanın farklı ülkelerinde fiyat indirimine giden Tesla, Türkiye’de de benzer bir hamle yaptı. Şirketin internet sitesinde önceden konfigüre edilmiş olduğu belirtilen araçlar, "Fiyat düzenlemeleri, siparişten sonraki 7 gün içinde teslim alındığında geçerlidir" uyarısı ile listelendi.
Tesla’nın Envanter sayfasında Model Y’lerin indirimli fiyatlarını yansıttı. Otomobil devi, onlarca aracın fiyatında 400 bin TL’yi aşan indirimler yaptı. Fiyatlar, 2 milyon 330 bin TL ile 3 milyon 297 bin TL arasında değişiyor.
Model Y 10 ay sonunda 10 bin 700 adetle Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil olmuştu.