EN YAKIT filo yönetiminde yeni döneme başladı

GAZİANTEP

EN YAKIT, araçların tüketimlerini kontrol altına almak, maliyetlerini optimize etmek isteyen şirketler için filo yönetimi hizmeti veriyor. Yenilikçi sistem sayesinde şirketlerin, operasyonlarını daha verimli, ekonomik ve kontrollü bir şekilde yönetmeleri sağlanıyor.

EN YAKIT’ın sunduğu filo yönetimi hizmetiyle şirketler, araçlarının elektrik ve akaryakıt tüketimini anlık olarak izleyebiliyor. Böylece, hangi aracın ne zaman ne kadar yakıt ya da enerji harcadığına dair net bilgiler elde ediliyor.

Tek ödeme, toplu faturalandırma

EN YAKIT’ın sunduğu avantajlardan biri de tek ödeme ile toplu faturalandırma imkânı. Şirketler, tüm araçlarının yakıt ve enerji tüketimlerini tek bir fatura ile ödeyerek, muhasebe işlemlerini kolaylaştırabiliyor.

Otomatik şarj imkânı



EN YAKIT, En-ix(Tak ve Şarj Et) teknolojisiyle şarj deneyimini tüm kullanıcılar için kolaylaştırırken, elektrikli filo araçlarını yöneten şirketler için de operasyonel süreçleri zahmetsiz ve güvenli hale getiriyor. Bu teknoloji sayesinde, şirket çalışanlarına tahsis edilen araçlar için herhangi bir RFID karta gerek kalmadan, sadece şarj soketi takılarak şarj işlemi işlem otomatik olarak başlatılıyor. Türkiye genelindeki 250’ye yakın şarj istasyonunda sunulan bu kolaylık, zamandan tasarruf sağlıyor.

EN YAKIT uygulaması ile elektrikli araçların şarj işlemi, akaryakıt tüketimi ve harcamaları kolayca EN YAKIT mobil uygulama üzerinden anlık olarak takip edip yönetilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, 7/24 erişim sağlayarak yakıt ve enerji harcamalarını detaylı şekilde analiz ederek verimli kullanım elde edebiliyor. EN YAKIT, sadece enerji ve yakıt yönetimini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılarına maliyet avantajları da sunuyor. Bireysel kullanıcılar, sadakat programları sayesinde kademeli indirim oranlarından faydalanırken, filo sahibi şirketlere ise sabit indirimlerle operasyonel maliyetlerini düşürme imkânı sağlanıyor.

‘Her ihtiyaca uygun enerji çözümü sunuyoruz’

Sunulan hizmetler hakkında bilgi veren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Türkiye genelindeki 250’ye yakın cihazdan oluşan yaygın şarj ağımızla bireysel kullanıcılara sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, şirket filoları, iş merkezleri ve sitelerde ihtiyaç duyulan her noktada çözüm sunmayı ilke edindik. Dijital altyapı sayesinde müşterilerimiz yakıt ve enerji tüketimlerini kolayca yönetirken, maliyet ve zaman açısından da ciddi bir tasarruf sağlıyorlar. Hedefimiz, bireysel kullanıcılarımızın ve şirketlerin hayatını kolaylaştıracak entegre çözümler sunarak, hem bugünün hem de yarının enerji ihtiyaçlarına etkin ve sürdürülebilir bir yanıt vermektir” dedi.