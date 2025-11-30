Tesla Türkiye'de yeni sipariş dönemi 2 Aralık'ta başlıyor

Tesla Türkiye, sipariş düzeninde kapsamlı bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Bugüne kadar envanter listeleri üzerinden yürütülen sipariş süreci, yerini kişiselleştirilebilir bir ön talep sistemine bırakıyor. Yeni düzenlemeyle kullanıcılar, istedikleri Model Y modelini kendi tercihleri doğrultusunda tasarlayabilecek ve oluşturdukları tasarım üzerinden ön talep verebilecek.

Yeni sistem 2 Aralık Salı günü saat 19.00’da aktif olacak.

Tesla, müşterilerin süreç boyunca dikkat etmesi gereken kuralları da paylaştı:

"Tek Aktif Talep: Her TCKN veya VKN için aynı anda sadece 1 aktif talep yapılabilir. Ön talepte belirtilen bilgiler ile tescile devam edilecektir. Değişiklik Yapılamaz: Ön talep gönderildikten sonra tasarım veya TCKN/VKN bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Eğer değiştirmek isterseniz ön talebinizi iptal edip yeni bir talep ile sıraya girmeniz gerekir. Ön Talebin Siparişe Dönmesi: Tasarımınıza uygun bir araç 45 gün içinde teslime hazır olduğunda size davet gönderilecek. Davetten itibaren 2 gün içinde 140 bin TL kredi kartı ödemesi ile rezervasyonunuzu tamamlamalısınız."

Model Y Premium LR de aynı tarihte ön talebe açılıyor

Tesla ayrıca Model Y Premium Long Range Arkadan Çekişli versiyonunun 3.392.640 TL’den başlayan fiyatlarla aynı tarihte ön talebe açılacağını duyurdu. Bu modelin teslimatlarının Şubat 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.

