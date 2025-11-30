  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Tesla Türkiye'de yeni sipariş dönemi 2 Aralık'ta başlıyor
Takip Et

Tesla Türkiye'de yeni sipariş dönemi 2 Aralık'ta başlıyor

Tesla Türkiye, Model Y sipariş sistemini değiştirerek, kullanıcıların araçlarını kişiselleştirip ön talep verebileceği yeni sistemi 2 Aralık Salı günü aktif edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tesla Türkiye'de yeni sipariş dönemi 2 Aralık'ta başlıyor
Takip Et

Tesla Türkiye, sipariş düzeninde kapsamlı bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Bugüne kadar envanter listeleri üzerinden yürütülen sipariş süreci, yerini kişiselleştirilebilir bir ön talep sistemine bırakıyor. Yeni düzenlemeyle kullanıcılar, istedikleri Model Y modelini kendi tercihleri doğrultusunda tasarlayabilecek ve oluşturdukları tasarım üzerinden ön talep verebilecek.

Yeni sistem 2 Aralık Salı günü saat 19.00’da aktif olacak.

Tesla, müşterilerin süreç boyunca dikkat etmesi gereken kuralları da paylaştı:

"Tek Aktif Talep: Her TCKN veya VKN için aynı anda sadece 1 aktif talep yapılabilir. Ön talepte belirtilen bilgiler ile tescile devam edilecektir. Değişiklik Yapılamaz: Ön talep gönderildikten sonra tasarım veya TCKN/VKN bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Eğer değiştirmek isterseniz ön talebinizi iptal edip yeni bir talep ile sıraya girmeniz gerekir. Ön Talebin Siparişe Dönmesi: Tasarımınıza uygun bir araç 45 gün içinde teslime hazır olduğunda size davet gönderilecek. Davetten itibaren 2 gün içinde 140 bin TL kredi kartı ödemesi ile rezervasyonunuzu tamamlamalısınız."

Model Y Premium LR de aynı tarihte ön talebe açılıyor

Tesla ayrıca Model Y Premium Long Range Arkadan Çekişli versiyonunun 3.392.640 TL’den başlayan fiyatlarla aynı tarihte ön talebe açılacağını duyurdu. Bu modelin teslimatlarının Şubat 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.

Ayrıca, 2 Aralık Salı 19:00 itibariyle Model Y Premium Long Range Arkadan Çekişli için ₺3.392.640’den başlayan fiyatlarla ön talepte bulunabileceksiniz. Teslimatlar Şubat 2026’da

Otomotiv
2025-2026 TÜVTÜRK muayene ücreti: TÜVTÜRK otomobil, ticari, kamyonet muayene ücreti ne kadar oldu?
2025-2026 TÜVTÜRK muayene ücreti: TÜVTÜRK otomobil, ticari, kamyonet muayene ücreti ne kadar oldu?
BYD, 90 bine yakın hibrit aracını geri çağırma kararı aldı
BYD, 90 bine yakın hibrit aracını geri çağırma kararı aldı
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızının nadir bulunun arabasına açık artırmada 23 milyon TL'lik teklif
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızının nadir bulunun arabasına açık artırmada 23 milyon TL'lik teklif
Otomotiv ihracatında yeşil dönüşüm
Otomotiv ihracatında yeşil dönüşüm
Elektrikli araç şarjında yeni dönem: Lokasyon ve saat bazlı tarife geliyor
Lokasyon ve saat bazlı tarife geliyor
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor