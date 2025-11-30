Tesla Türkiye'de yeni sipariş dönemi 2 Aralık'ta başlıyor
Tesla Türkiye, Model Y sipariş sistemini değiştirerek, kullanıcıların araçlarını kişiselleştirip ön talep verebileceği yeni sistemi 2 Aralık Salı günü aktif edeceğini duyurdu.
Tesla Türkiye, sipariş düzeninde kapsamlı bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Bugüne kadar envanter listeleri üzerinden yürütülen sipariş süreci, yerini kişiselleştirilebilir bir ön talep sistemine bırakıyor. Yeni düzenlemeyle kullanıcılar, istedikleri Model Y modelini kendi tercihleri doğrultusunda tasarlayabilecek ve oluşturdukları tasarım üzerinden ön talep verebilecek.
Yeni sistem 2 Aralık Salı günü saat 19.00’da aktif olacak.
Tesla, müşterilerin süreç boyunca dikkat etmesi gereken kuralları da paylaştı:
"Tek Aktif Talep: Her TCKN veya VKN için aynı anda sadece 1 aktif talep yapılabilir. Ön talepte belirtilen bilgiler ile tescile devam edilecektir. Değişiklik Yapılamaz: Ön talep gönderildikten sonra tasarım veya TCKN/VKN bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Eğer değiştirmek isterseniz ön talebinizi iptal edip yeni bir talep ile sıraya girmeniz gerekir. Ön Talebin Siparişe Dönmesi: Tasarımınıza uygun bir araç 45 gün içinde teslime hazır olduğunda size davet gönderilecek. Davetten itibaren 2 gün içinde 140 bin TL kredi kartı ödemesi ile rezervasyonunuzu tamamlamalısınız."
Model Y Premium LR de aynı tarihte ön talebe açılıyor
Tesla ayrıca Model Y Premium Long Range Arkadan Çekişli versiyonunun 3.392.640 TL’den başlayan fiyatlarla aynı tarihte ön talebe açılacağını duyurdu. Bu modelin teslimatlarının Şubat 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.
