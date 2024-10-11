Volkswagen'in küresel çapta araç teslimatları düştü

Volkswagen Group, üçüncü çeyrek küresel teslimatlarında yüzde 7,1'lik bir düşüş bildirerek Avrupa otomobil sektörünün karşılaştığı zorlukların boyutunu gösterdi.

Üçüncü çeyrekte küresel teslimat 2.176.300 araç oldu.

Volkswagen icra kurulu üyesi Marco Schubert yaptığı açıklamada, “Özellikle Almanya'da daha iyi bir maliyet tabanı, gelecekte bu ortamda başarılı kalabilmek için şarttır” dedi.

Volkswagen'in dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'e yaptığı teslimatlar yüzde 15 oranında düşerek 711.500 adede geriledi. Batı Avrupa'da düşüş yüzde 7 oldu.

Tamamen bataryalı elektrikli araç (BEV) teslimatları Temmuz-Eylül döneminde yüzde 9,8 düşüşle 189.400 adede geriledi. Çin'de elektrikli araç teslimatları ise üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 ve ilk 9 ayda yüzde 26,5 artı.

Volkswagen bu yıl küresel pazarda 9 milyon araç teslim etmeyi bekliyor.