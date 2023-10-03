Yeni Togg 2025’te yollarda

EKONOMİM

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Togg, C segmenti binek model için takvimi belirledi. C segmentindeki dört kapılı elektrikli otomobilin 2025 yılı başında yollarda olması hedefleniyor.

Togg yönetimi, EKONOMİ gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın da aralarında olduğu bir grup gazeteciyle Gemlik fabrikasında bir araya geldi.

Mevcut SUV modeli ile birlikte SUV olmayan C segmentinde yeni bir binek araç üzerinde çalıştıklarını belirten Togg CEO’su Gürcan Karakaş, yeni araç için 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlamayı, 2025 yılı başında ise yollara çıkmayı hedeflediklerini duyurdu.

Karakaş, rüzgar direnci nedeniyle ve gençlerin de tercihlerini göz önüne alarak binek araçlarda cupe tarzının benimsendiğini, yeni modelin de ‘sedan cupe’ veya ‘cross cupe’ hatlarını taşıyabileceğini, üstünde çalışıldığını söyledi.

İkinci vardiyaya geçildi; günde 280 araç üretilecek

Gürcan Karakaş EKONOMİ’nin sorusu üzerine, çok kısa süre önce ikinci vardiyaya geçtiklerini, şu sırada denemelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bir vardiyada günde 170 adet araç ürettikleri bilgisini paylaşan Karakaş, “İkinci vardiya ile birlikte günde 280 adet üretir hale geleceğiz” dedi. Karakaş günlük ortalama üretim adedinin ise normal olarak iş ortaklarından akışa ve tedarik sürecine bağlı olarak şekilleneceğini belirtti.

1.8 milyar Euro'luk yatırıma ulaşılacak

Yıl sonuna kadar Togg için yapılan toplam yatırım turarının 1 milyar 800 milyon Euro’luk büyüklüğe ulaşacağını söyleyen Karakaş, bunun 500 milyon Euro’luk bölümünü ortakların sağladığını, geri kalan kısmının ise kredilerle karşılandığını kaydetti.

Karakaş; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tucay Özilhan ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte katıldığı TOGG’un Gemlik’teki üretim üssündeki toplantıda, Togg'da tüm kararların oy birliği ile alındığını kaydetti.

Togg yönetimi, gazetecilerle Togg Teknoloji Kampüsünde buluştu

Öte yandan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Basın mensuplarıyla birlikte üretim hatlarımızı gezerek, ilk adımı attığımız 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, gelecek hedeflerimizi ve #T10X akıllı cihazımız ile ilgili güncel bilgileri paylaştık" ifadelerine yer verdi.