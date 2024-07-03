Avrupa lideri Thales’ten dev mühimmat üretim hamlesi

70mm roket sistemlerinde Avrupa lideri olan Thales Belçika, Herstal tesisinde roketlerin üretiminde beş kat artış sağlamak üzere yeni bir montaj hattı açtı. Bu bağlamda Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Thales’in mühimmat üretim faaliyetlerinin artırılmasına yönelik desteğini ifade eden bir niyet mektubunu imzaladı. Konuyla ilgili olarak da Belçika’nın Herstal şehrindeki tesisinde yeni bir üretim hattının açılışı yapıldı. Böylece daha yüksek üretim oranı ile silahlı kuvvetlerin mühimmat ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesi mümkün olacak.

70 mm kalibre

Habere konu olan lazer güdümlü mühimmat şu anda Ukrayna’da da kullanılmakta olan NATO standardı 70 mm (2.75 inç) kalibrelidir. 1 Temmuz tarihli Thales basın açıklamasına göre, üretim kapasitesi 2025 yılına kadar 1.000 güdümlü roketten 5.000’e yükselecek. Bu genişleme Belçika hükümeti ve Avrupa Birliği’nin Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası (ASAP) planı tarafından desteklenen ve 2023 yılında başlatılan 20 milyon euroluk yatırım planının bir parçası.

Belçika Savunma Bakanı Dedonder: 70 mm roket üretim hattının genişletilmesi, savunma ihtiyaçlarına yanıt veriyor

Belçika Savunma Bakanı Dedonder konuyla alakalı, “70 mm roket üretim hattının genişletilmesi, hızla artan uluslararası talebe ve endişe verici küresel güvenlik durumu nedeniyle savunma ihtiyaçlarına yanıt veriyor.” dedi. Diğer taraftan Thales, 2024 yılında mühimmat üretimini arttıran tek Avrupalı savunma grubu değil. Ayrıca MBDA Mart ayında ASAP programı kapsamında omuzdan atılan silah sistemi olan Enforcer füzesinin üretimini hızlandıracağını duyurmuştu.

Thales tarafından yapılan basın açıklamasına göre söz konusu roketler, yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik ve karıştırmaya karşı direnç sunmakta ve birçok insanlı ve insansız kara, hava ve deniz platformu tarafından kullanılabilmekte. Bunun yanı sıra drone karşı tedbir sistemleri tarafından kullanılmaya ve karadan karaya saldırı kabiliyetlerini desteklemeye de uygun olduğu belirtilmekte.

"Thales Belçika, 70 mm roket üretim kapasitesini bugünden 2025 yılına kadar 5 kat arttıracaktır"

Belçika’nın üç federal bölgesinden biri olan Valonya’nın Başkan Yardımcısı ise konuya ilişkin açıklamasında, “Bugün içinde yaşadığımız jeopolitik bağlam bizi önceliklerimizi gözden geçirmeye ve uyum sağlamaya zorluyor. Avrupalı silahlı kuvvetler tarafından dile getirilen ihtiyaçlara cevap veren Thales Belçika’nın katılımının altını çizmek isterim. Bu yeni üretim hattı ile Thales Belçika, 70 mm roket üretim kapasitesini bugünden 2025 yılına kadar 5 kat arttıracaktır. Valon endüstrisini savunma pazarlarının yanı sıra Avrupa ve NATO programlarında mümkün olduğunca etkin bir şekilde konumlandırmak için federal hükümet ve Valonya arasındaki işbirliğini arttırmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.