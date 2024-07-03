Papilon Savunma’dan sermaye artırımı kararı

Papilon Savunma, sermaye artırımı kararını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, sermayesini yüzde 500 bedelsiz artırarak 206,25 milyon TL'ye çıkaracak.

Şirketin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2024 tarihinde almış olduğu karara göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

1. Şirketimizin mevcut 34.375.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 92.438.995,87 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı hesabından, 79.436.004,13 TL'si Hisse Senedi İhraç Primi Enflasyon Farkından karşılanmak suretiyle 171.875.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 206.250.000 TL'ye yükseltilmesine,

2. Şirket sermayesinin %500 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 171.875.000 TL nominal değerli 171.875.000 adet payın, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm belgelerin hazırlanmasına, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir."