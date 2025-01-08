Bayraktar TB2, ASELSAN'ın ANTIDOT 2-U/S sistemiyle artık daha güçlü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu'nun, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildiğini bildirdi.

ASELSAN'ın Elektronik Destek Podu testi geçti

Görgün, Bayraktar TB2'nin, ASELSAN'ın ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu ile gerçekleştirdiği uçuş testine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her alanda bağımsızlığını perçinlemeye devam ettiğini belirterek, "ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildi." ifadesini kullandı.

Oyun değiştirici seviyenin göstergesi oldu

Tehdit radarlarını anlık tespit eden, yönlerini ve konumunu hassas şekilde bularak sahada ezber bozan bu sistemin, göklerde milli teknolojinin ulaştığı oyun değiştirici seviyenin de göstergesi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu büyük başarı, milletimizin azmi ve mühendislerimizin emeğiyle gerçekleşti. Projede görev alan şirketlerimizi, alt yüklenicilerimizi ve başkanlığımız personelini yürekten kutluyorum. Durmadan çalışmaya, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam."