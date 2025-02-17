Denizlerdeki kritik unsurları da GÖKSUR koruyacak

ANKARA (EKONOMİ) - ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, kritik unsurlar ve nokta savunma için geliştirilen GÖKSUR ilk kez su üstünde denendi. ASELSAN’ın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada. GÖKSUR’un 15 km. menzil, dikey atış, kızılötesi (IIR) güdüm yeteneği olan savunma sisteminin, satha yakın uçan hedeflere karşı yüksek etkili olduğu belirtildi. Satha yakın uçan hedefler tanımlaması, GÖKSUR’un seyir füzeleri dahil gemisavar füzeler, seyir füzeleri, silahlı-silahsız İHA’lar, dolanan mühimmatlar ve diğer benzeri mühimmatlara karşı koruma sağladığı anlamına geliyor. ASELSAN’ın sosyal medya açıklamasında ilk kez su üstü platformdan yapılan GÖKSUR atışına yönelik bir video da yayımlandı.

ÇELİKKUBBE’ye bir zırh daha!

Test atışı TCG Beykoz karakol gemisinden Sinop açıklarında yapıldı. GÖKSUR, Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi olan ÇELİKKUBBE’nin denizlerdeki kritik unsurları korumadaki etkin unsurlarından biri olacak. GÖKSUR, karada da nokta savunma olarak kullanılıyor. Bu sistem, kara ve denizde kritik unsurlar, nokta savunmada, seyir füzeleri, güdümlü füzeler, İHA ve SİHA’lar, dolanan mühimmatlar, savaş uçakları, insanlı-insansız kara araçları, helikopter gibi tehditlere karşı 15 km. menzilde koruma sağlayacak. GÖKSUR güdümlü mermisi, Bozdoğan füzesini kullanıyor.

GÖKSUR sisteminin Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Çift yönlü veri bağı haberleşmesi bulunan GÖKSUR, modüler olarak farklı deniz platformlarına uyarlanabiliyor. Çoklu hedeflere angaje olma ve 360 derece tehdit imha kabiliyeti sağlayan GÖKSUR 100-N VLS Dikey Atım Sistemi ile atılabilen GÖKSUR’un, bağımsız görev yapabilme, savaş yönetim sistemine entegre olabilme gibi farklı konfigürasyonları bulunuyor.