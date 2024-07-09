Letonya, Ukrayna’ya 2500 adet İHA gönderecek

Hava savunma kabiliyetlerini artırmayı ve askeri operasyonlarda daha etkin bir rol oynamayı hedefleyen Ukrayna, Letonya’dan 2 bin 500 adet drone almak için harekete geçti.

İHA‘lar, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılacak

Yapılan görüşmeler ve anlaşmaların üzerine toplam 2 bin 500 adet İHA’nın Ukrayna’ya teslim edilmesine karar verildi. Söz konusu İHA‘lar, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılacak.

Ukrayna-Rusya Savaşı, son dönemde İHA’ların savaşına evrilmiş durumda. Özellikle Ukrayna tarafı, FPV Dronlar ile Rus piyade birliklerini, zırhlı araçlarını ve altyapılarını hedef alıyor.

Letonya Savunma Bakanı'ndan açıklama

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, teslim edilecek 2500 adet İHA ile ilgili şunları söyledi:

“Uluslararası İHA koalisyonunun üyeleriyle birlikte, Ukrayna ordusunun mevcut ihtiyaçları ve test gereksinimlerine uygun olarak çeşitli kapasitelerdeki İHA’ları sürekli olarak Ukrayna’ya teslim etmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda, İHA teknolojisinin daha da geliştirilmesi ve uygulanması için önemli fonlar oluşturulmaktadır.”

Riga’dan 20 Milyon Euro’luk taahhüt

Riga, bu yıl İHA koalisyon girişimine yatırım yapmak için 20 milyon euro’luk bir bütçe ayırdı ve bu miktarın yarısının yerli üreticilerden temin edileceğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, “Satın alımlar, şirketlerin üretim kapasitelerini aşamalı olarak artırmalarına ve Ukrayna’nın değişen teknik ihtiyaçlarına uyum sağlamalarına olanak tanımak için birkaç farklı ihale şeklinde gerçekleştirilecek.” ifadelerine yer verildi.