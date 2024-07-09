Çin'in Y-20 nakliye uçağından Moskova’ya şüpheli iniş

Defence Blog tarafından yapılan habere göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’ne ait bir adet Y-20 nakliye uçağının Rusya’nın başkenti Moskova’ya şüpheli bir şekilde iniş gerçekleştirdiği ifade edildi. Uçağın Rusya’ya askeri yardım malzemesi taşıyıp taşımadığına dair ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Çin Rusya’ya önemli teknolojilerin tedarik edildiğini iddia ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu teknolojilerin arasında farklı üretim makinelerinin, drone ve turbojet motorlarının, seyir füzeleri için teknolojilerin, mikroelektronik sistemlerinin ve Rusya’nın silah yakıtı yapımında kullandığı nitroselüloz gibi ürünlerin bulunduğu belirtilmekte. Bununla birlikte yetkililerden biri, Çin ve Rus şirketlerinin Rusya içerisinde İHA üretmek için ortak çalışmalar yürüttüğünü de ifade etmekte. Benzer ifadeleri Birleşik Krallık yetkilileri de geçtiğimiz aylarda kullanmıştı. Mayıs 2024’te Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps, Rusya ve Çin’in Ukrayna’daki iki yıllık savaşta kullanılacak savaş ekipmanları konusunda iş birliği yaptığını söylemişti.

Shapps, Londra’da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “Çin’den Rusya’ya ve Ukrayna’ya ölümcül yardımların aktığına veya akmaya devam edeceğine dair kanıtlarımız var, bunun önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu konuda endişelenmeliyiz çünkü Çin, bu savaşın ilk günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde ılımlılaştırıcı bir etki yaratmak istiyordu.” demişti. Shapps iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı ancak savaşın başlangıcından bu yana iki ülke arasındaki ticarette %64’lük bir artış olduğunu ve “birbirlerinin sırtını kolladıklarını” ifade etti.

Çin’in iddialara yönelik açıklamaları

Londra’daki Çin Büyükelçiliği sözcüsü, Shapps’in yorumlarının “tamamen asılsız” olduğunu belirterek, İngiltere’yi “asılsız suçlamalar” yaymakla suçlamıştı. Ayrıca Çin’in Washington Büyükelçiliği de Nisan 2024’te yaptığı açıklamada, “Ukrayna krizinin üreticisi veya müdahil tarafı değiliz” demişti. Büyükelçilik bu açıklamayla birlikte Çin’in Ukrayna’daki askeri faaliyetlerinde Rusya’ya yardım ettiği iddialarını da reddetmişti.

Her ne kadar Çin tarafı askeri yardım yapmadıklarını ifade etse de Rusya Devlet Başkanı Putin, Mayıs 2024’te Çin’i ziyaret etmiş ve burada Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile birlikte ABD’ye birçok güvenlik sorununda karşı çıktıklarını ve Tayvan ve Ukrayna’dan her şeye ortak bir bakış açısıyla yaklaştıklarını ilan eden “yeni bir ortaklık dönemi” sözü vermişti.