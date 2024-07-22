Savunma devi Lockheed Martin F-16 Blok 70 için hedefini açıkladı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lockheed Martin’in F-16 ve F-22 Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı OJ Sanchez, ‘’Ürettiğimiz sistemler üzerindeki çalışmalarımız ve geliştirmelerimiz devam ederken, üretim kapasitemizi de arttırmak istiyoruz. Yaklaşık 300 adet yeni F-16 siparişi için büyük bir fırsat görüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Lockheed Martin, yıllık üretim adedini 48’e çıkartmayı planlıyor

Lockheed Martin Güney Carolina Greenville’deki fabrikasının, önümüzdeki 10 yıl boyunca F-16 üretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Amerikan şirketinin şu anda halihazırda 128 uçaklık bir sipariş olduğu biliniyor. Ayrıca şirket, önümüzdeki yıl içerisinde F-16 üretim kapasitesini iki katından fazla arttırarak yıllık üretim adedini 48’e çıkartmayı planlıyor. F-16 Block 70/72 Viper savaş uçakları için başta Türkiye olmak üzere Tayland ve Filipinler’in de ilgisinin bulunduğu biliniyor. Türkiye’nin 40 adet yeni F-16 siparişine ek olarak 80 adet modernizasyon kiti için temasları sürüyor.

ABD ve Türkiye arasındaki süreç, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasından bu yana iyi yönde ilerlese de henüz uçakların ve modernizasyon kitlerinin tedarikine ilişkin süreç tam anlamıyla sonuçlanmadı.

F-16 Blok 70, hem hava-hava hem de hava-kara operasyonlarında kullanılan çok rollü bir savaş uçağı olduğu için dünya çapında en çok kullanıcısı olan sistemler arasında yer alıyor. Platformun yeni müşterileri arasında Bulgaristan, Bahreyn, Fas, Ürdün, Slovakya ve Tayvan gibi ülkeler bulunuyor.